Wenn der Verkehrslärm stresst

Lärmprobleme an Hauptverkehrsstraßen analysieren und, nach Möglichkeit, beheben will der Freistaat mit einer zentralen Lärmaktionsplanung. Das Umweltministerium ruft in diesem Zusammenhang aktuell Bürger auf, sich an einer Befragung im Internet zu beteiligen. In einer ersten Phase des Projekts haben im vergangenen Frühjahr bereits einige Menschen aus dem Landkreis Bad Kissingen diese Möglichkeit genutzt.

Vier Wochen lang konnten Bayerns Bürger an einer Befragung teilnehmen. Die Beteiligung aus dem Bäderlandkreis war zwar nicht gerade überwältigend. Aber es gab sie. Aus Fuchsstadt, Hammelburg, Münnerstadt und Nüdlingen nahm damals nur jeweils ein Bürger an der Befragung teil. Aus Bad Bocklet waren zwei. All diese Fälle stuften ihre Betroffenheit allerdings als nicht stark ein.

Bürgerbeteiligung nicht allzu hoch

Anders in der Stadt Bad Kissingen. Da nahmen insgesamt sieben Menschen an der Aktion im Frühjahr teil. Fünf von ihnen stuften sich als stark von Verkehrslärm betroffen ein. Am höchsten war die Beteiligung auf Landkreisebene in Oberleichtersbach. Dort nahmen im Frühjahr 18 Personen an der Aktion teil. Bei 15 von ihnen ist von starker Betroffenheit die Rede.

Das ist auf den ersten Blick ein bisschen kurios. Denn das Umweltministerium hat in einem komplizierten Verfahren anhand von Kriterien wie Verkehrsstärke, Verkehrszusammensetzung und Geschwindigkeit sowie den Ausbreitungsbedingungen für Lärm wie der Form des Geländes, dessen Bebauung oder dem Vorhandensein von Lärmschutz in der Nähe selbst zu ermitteln versucht, wo wie viele Menschen vom Lärm aus Hauptverkehrsstraßen betroffen sind. Auf der Liste stehen mehrere Kommunen im Landkreis Bad Kissingen. Oberleichtersbach gehört allerdings nicht dazu.

Von den absoluten Zahlen her ist die Belastung in Bad Kissingen am höchsten. Für die größte Kommune des Landkreises ist das auch nicht weiter überraschend. 598 Menschen, so die Berechnung des Umweltministeriums, leben in der Kreisstadt in Bereichen, die über den ganzen Tag hinweg gerechnet Belastungen zwischen 55 und 60 db(A) ausgesetzt sind. 377 Menschen wohnen in Bereichen mit einer Belastung von 60 bis 65 db(A). 126 seien 65 bis 70 db(A) ausgesetzt und acht sogar bis an die 70 db(A).

In die Belastungskategorie darüber, das wäre dann die fünfte und oberste, ordnet das Umweltministerium in Bad Kissingen niemand ein. So stark von Verkehrslärm betroffen ist nach den Angaben des Ministeriums auch anderswo im Landkreis niemand. Für Unterfranken gibt es in dieser Kategorie nur für Aschaffenburg und Schweinfurt Eintragungen.

Neun Kommunen auf der Liste

Von den insgesamt 26 Städten und Gemeinden des Bäderkreises kommen in der entsprechenden Liste neun vor. Außer Bad Kissingen sind das Bad Brückenau, Elfershausen, Fuchsstadt, Motten, Münnerstadt, Nüdlingen, Oberthulba und Schondra. In der eigenen Liste für die nächtliche Belastung ist die Zahl mit sieben betroffenen Kommunen, nämlich Bad Brückenau, Bad Kissingen, Elfershausen, Fuchsstadt, Motten, Nüdlingen und Schondra, ein wenig kleiner.

Untersucht hat das Ministerium auch, wo Krankenhäuser und Schulen rechnerisch durch den Lärm von Hauptverkehrsstraßen belastet sind. Bei den betroffenen Krankenhäusern ist Bad Brückenau mit einem Fall in der untersten Kategorie aufgelistet. Bei den Schulhäusern sind Bad Kissingen und Bad Brückenau mit mehreren Betroffenen aufgeführt, Elfershausen mit einem. Die Lärmkartierung im Umweltatlas Bayern zeigt im Falle Bad Kissingens schnell das erwartbare Ergebnis: Die hohen Belastungen treten hier hauptsächlich entlang des Rings, beziehungsweise entlang der Bundesstraßen 286 und 287 auf, die Verkehr in die Stadt bringen oder ihn umgekehrt nach draußen abfließen lassen. Der Nordring ist nicht mehr in diesem Maße belastet, weil ein Teil des Verkehrs an der Kreuzung Kapellenstraße Richtung Nüdlingen abzweigt und in der Münnerstädter Straße, die genau genommen auch nur ein Abschnitt der B 287 ist, für Belastung sorgt. Aktuell bietet das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz Bürgern wieder die Möglichkeit, sich im Internet an einer Befragung zum Lärmaktionsplan zu beteiligen. Bis 23. Dezember besteht dazu noch Gelegenheit. Darauf wies die Stadt Bad Kissingen am Mittwoch hin.

Alle wichtigen Informationen und die Möglichkeit, sich an der Befragung zu beteiligen, gibt es im Internet unter www.umgebungslaerm.bayern.defar