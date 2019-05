Wehr musste zweimal raus

In der Nacht zum 30. Mai wurde die Bad Brückenauer Feuerwehr binnen einer halben Stunde gleich zweimal alarmiert. Im ersten Fall brannte ein Auto auf der Autobahn, im andern Fall ging es um eine vermisste Frau.

Beim ersten Mal gab es um 1.27 Uhr Alarm für die Wehren aus Bad Brückenau und Schondra. Auf der A 7 bei Bad Brückenau, in Fahrtrichtung Würzburg, war ein Auto in Brand geraten. Als die Hilfskräfte eintrafen, stand der Wagen voll in Flammen, heißt es im Polizeibericht. Der Fahrer blieb unverletzt. Noch während die Feuerwehren mit den letzten Nachlösch- und Aufräumarbeiten beschäftigt waren, ging um 1.50 Uhr die nächste Alarmierung los. Diesmal machten sich die Wehren aus Volkers, Römershag und Bad Brückenau auf den Weg. Aus einer Seniorenwohnanlage wurde eine ältere Frau vermisst. Mit dem Polizeihubschrauber konnte sie in einem Wald gefunden werden. ikr