Waschanlage für alle Schläuche

Die Gemeinde- und Stadträte sowie Bürgermeister der NES-Allianz trafen sich in der Günter-Burger-Halle in Strahlungen zu einer gemeinsamen Sitzung.

Hausherrin Bürgermeisterin Karola Back stellte ihre Gemeinde vor und betonte die gute Infrastruktur und wies auf die Strahlunger Meile hin, die in diesem Jahr am 9. und 10. Juni stattfinden wird.

Der Aufstellungsprozess für das ILEK (Integriertes ländliches Entwicklungskonzept) ist abgeschlossen, sagte Bürgermeister Georg Straub. Die Konzepte wurden Mitte Januar 2018 an die Gemeinden, das ALE (Amt für ländliche Entwicklung) und die Regierung von Unterfranken versandt. Die Förderung wurde vom ALE anerkannt. Die Förderung einer Begleitung des weiteren Entwicklungsprozesses wurde in Aussicht gestellt. Damit können die Ziele des ILEK realisiert werden.



Vertragsentwurf

Damit liegen die Voraussetzungen für die Einrichtung eines Allianzmanagements vor. Dieses muss durch einen Vertrag abgesichert sein. Bernhard Rösch von der VG trug den Entwurf eines solchen Vertrages vor. Er beinhaltet die Anforderungen an einen Allianzmanager und seine Aufgaben. Zudem regelt er die Zusammenarbeit mit den Bürgermeistern. Der Allianzmanager wird sein Büro in der VG Bad Neustadt haben, wird dort eingebunden und angestellt sein. Der Allianzmanager wird nur für gemeinsame Projekte tätig.



An Zusammenarbeit interessiert

Die gemeinsame Wasserleitungsdigitalisierung war nächster Tagesordnungspunkt. Wülfershausen hat bereits digitale Leitungspläne, ebenso Bad Neustadt. Die Stadt hat in den vergangenen Jahren eine vollständige digitale Leitungserfassung durchgeführt. Die übrigen Gemeinden der VG Heustreu und VG Bad Neustadt wollen die Digitalisierung in Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Bad Neustadt vornehmen. Ulrich Leber, Geschäftsführer der Stadtwerke, signalisierte, dass die Stadtwerke sehr an einer Zusammenarbeit interessiert seien. Einer Zweckvereinbarung zur gemeinsamen Digitalisierung unter Federführung der Stadtwerke Bad Neustadt stimmten alle betroffenen Gemeinden zu, abgesehen von Münnerstadt. Die Stadt strebt eine eigene Lösung an.



Schutzkleidung reinigen

Eine Kooperation im Feuerwehrbereich bietet sich bei den 14 Gemeinde der NES-Allianz an, da im neuen Feuerwehrhaus von Salz die Einrichtung einer Schlauchwaschanlage geplant ist, die mit einem Schlauchpool verknüpft wird. Zudem sind Überlegungen im Gange, eine Reinigung für Feuerwehrschutzbekleidung zu installieren und zu betreiben. Die Zusammenarbeit soll mit Fertigstellung des neuen Feuerwehrhauses Mitte 2019 beginnen. Für diese Zusammenarbeit hat ein Arbeitskreis grundlegende Modalitäten entwickelt.



Münnerstadt hat eigene Lösung

Die Stadt Münnerstadt sowie die Gemeinden Schönau und Wülfershausen haben für Schlauchpflege und Schlauchpool bereits eigene Lösungen. An der Reinigung der Feuerwehrschutzbekleidung jedoch sind auch diese drei Orte interessiert. Für alle drei Feuerwehr-Kooperationen wurden von der VG Zweckvereinbarungen ausgearbeitet, denen alle Gemeinde- und Stadträte zustimmten.

Am 7. Mai 2018 findet die Übergabe des Kernwegenetzkonzeptes statt, teilte Bürgermeister Georg Straub mit. Dann liege es an jeder Kommune selbst, wie sie das Konzept umsetzt. Man ist sich jedoch einig, innerhalb der NES-Allianz einheitliche Regelungen zu finden. Ferner informierte Straub über einen Vortrag von Professor Martin Schirmer über die "Entwicklung unserer Städte und Gemeinden" am 8. November 2018. An diesem Tag werde man auch den neuen Allianzmanager vorstellen. Brigitte Chellouche