Was mit dem Hirschen passiert

Zum Monatsende Januar war der Mietvertrag für das ehemalige Gasthaus zum Hirschen am Hammelburger Marktplatz ausgelaufen. Bauunternehmer Patrick Bindrum und Architekt Stefan Buttler hatten das traditionsreiche Haus nach der Schließung durch das Wirtsehepaar Loose 2014 erworben und der Regierung von Unterfranken als dezentrale Unterkunft angeboten. Ursprünglich sollte das Zwischenspiel bis zu einer künftigen Nutzung nur ein Jahr dauern. Jetzt sind daraus viereinhalb geworden. Über die Pläne nach dem Auszug der Bewohner hält sich Bindrum bedeckt.

Wie geht es weiter?

"Natürlich gibt es Ideen", sagt der CSU-Stadtrat auf Nachfrage dieser Redaktion. Aber für die Erstellung eines Konzeptes habe bisher die Zeit gefehlt. Und in der Stadt etwas zu entwickeln, sei gar nicht so einfach, lässt er als Seitenhieb gegen die Hängepartie beim Bürgerhaus einfließen. Schön wäre in dieser zentralen Lage etwas mit Essen, Trinken und Spaß haben, so Bindrum weiter. Aber es genüge ja nicht, das Gebäude herzurichten. Es bräuchte ja dann auch einen aussichtsreichen Betreiber.

Demnächst werde erst einmal das Haus leer geräumt, dann werde sich ein Statiker einen Überblick über den baulichen Zustand verschaffen. Im Mai werde man dann weiter sehen.

Bürgermeister Armin Warmuth wünscht sich auch eine gastronomische Nutzung. Er weiß aber auch um Herausforderungen dabei. Die kleine Außenfläche schränke die Entfaltungsmöglichkeiten bei der Bewirtung ein. Und dann ist da auch noch der Ensemble-Schutz mit Kellerei-Schloss und Rathaus in der Nachbarschaft, umreißt er auf Nachfrage die Ausgangslage.

Apropos Nachbarschaft. Der Einzug von Flüchtlingen im Oktober 2014 hatte erheblich für Diskussionen gesorgt. Sogar eine Unterschriftenaktion hatte es gegeben ."Die vielen Befürchtungen sind nicht eingetreten", bilanziert Bürgermeister Warmuth. Es habe allenfalls mal kleine Reibungspunkte gegeben, wie sie üblich seien, wenn viele Menschen eng zusammen leben. Etwa um eine herausgestellte Mülltonne. "Alles nicht der Rede wert" findet Warmuth. Die Verwaltung hat das Haus über die Straße direkt im Blick. Der reibungslose Ablauf sei auch dem Personaleinsatz der Betreiber und den ehrenamtlichen Unterstützern zu verdanken. "Die Bewohner waren freundlich und dankbar, dass sie hier untergekommen sind", beschreibt Warmuth Begegnungen mit den Bewohnern. Insgesamt haben in viereinhalb Jahren 137 Asylbewerber, überwiegend Familien, die dezentrale Unterkunft durchlaufen, fasst Lena Pfister vom Landratsamt Bad Kissingen zusammen. Platz war für 52 Personen, inklusive Kindern. Für die Kosten kam der Freistaat auf. Noch ist es nicht wieder ganz ruhig im Hirschen. Eine amtlich bereits anerkannte Familie wird dort voraussichtlich bis Ende Februar wohnen, weil sie erst zum Monatswechsel eine Privatwohnung gefunden hat. Um den Arbeitsplatz des Familienvaters nicht zu gefährden und die vorhandenen Kinder nicht aus den Schulklassen herausnehmen zu müssen, ist die begrenzte Nutzung zugelassen worden.

Noch bis März 2022 ist die Gemeinschaftsunterkunft am Ofenthaler Weg von der Regierung von Unterfranken angemietet. Aktuell wohnen dort rund 55 Asylbewerber. Das ehemalige Schwesternwohnheim wird auch deshalb weiter als Wohnheim gebraucht, weil Flüchtlinge zur Schließung von dezentralen Unterkünften nun in solchen Gemeinschaftsunterkünften gebündelt werden. Dort wohnen seit 2012 Flüchtlinge, im Jahr 2017 ist der Mietvertrag mit dem Landkreis erneut verlängert worden. dübi