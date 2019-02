Warum ein Römer zum Rannunger Dorfplatz kam

"Die Gückerelf, des is fei wahr, die gibt´s seit 44 Jahr", lautete in Rannungen das Motto bei den diesjährigen Sitzungen in der Mehrzweckhalle, die wie immer ausverkauft waren. Los ging's zunächst mit Tanzeinlagen. Erst einmal heizten die Mädels der Jugendgarde (Leitung Katharina Stahl, Manuela Keller und Lena Berninger) den Zuschauern mächtig ein. Witzige Idee: Die Kleinen kamen anschließend als Omas und Opas auf die Bühne und bewiesen, dass man auch als Senioren noch eine heiße Sohle aufs Parkett legen kann (Leitung Tina Gessner und Michelle Hess).

Gegacker zum Jubiläum

Einer der alten Hasen in der Rannunger Bütt ist Alfred Erhard, der als Bajazz zum einen das Ortsgeschehen, wie zum Beispiel die Ereignisse um den neuen Schul-/Kirchplatz, aber auch die Highlights der großen Politik aufs Korn nahm. Für Schwung und Akrobatik sorgten die Tanzmariechen Laura und Lisa Stürmer. Auf ein "klärendes Gespräch" hatte sich Marco Nöller eingelassen, der seinem Sohn Jona die Unterschiede zwischen Jung und Alt vermitteln wollte. Dabei gab Luca, der kleinste Nöller-Sprössling den musikalischen Takt vor.Nachdem die Gückergarde (Leitung Jennifer Markus) einmarschiert war und der Elferrat mit seiner Interpretation des "Römers vom Rannunger Dorfplatz" die Straßenkunst auf die Bühne gebracht hatte, war nochmals die Jugendgarde mit einem aufsehenerregenden Showtanz in silbernen Kostümen dran.

Nach einem Jahr Pause kamen Hildegard Bretscher und Karin Nöth wieder auf die Bühne. Diesmal mit einem Jubiläumsgegocker, einem Rückblick über die letzten Jahre und über ihre Männer im Rentenalter. Zum ersten Mal mit einer eigenen Nummer standen heuer Faschingsorganisatorin Martina Salzbrunn und Franziska Erhard auf der Bühne, die den Männern im Publikum beim Circus Monte Carlo als Engel und Teufel an der Poledance-Stange den Kopf verdrehten.

Haarsträubende Geschichten

Einen Perspektivenwechsel der besonderen Art konnte man beim Sketch von Richard Fleckstein, Mario Stefan und Fabian Düring und Conny Keller erleben, die mit technischer Raffinesse das Geschehen vom Bühnenboden auf die Leinwand brachten. Von Anfang an beim Rannunger Fasching dabei und nicht mehr wegzudenken ist Ludwig Büttner, der diesmal als Hausmann agierte. Wie jedes Jahr, berichtete er von haarsträubenden Geschichten. Immerhin ist er strikt dagegen, die Frau hinter den Herd zu schicken, weil schließlich die Knöpfe vorne seien, wie er sagte.

Hutmacher und Steam Punks

Prison Break in Rannungen: Sträflinge, die aus dem Gefängnis-/Wasserturm entflohen waren, eroberten die Bühne und machten sich, gejagt von der Polizei, auf den Weg in die Freiheit. Gebändigt wurden die Jungs des Männerballetts vom Trainer-Duo Lisa Nöth und Veronika Herbig. Doch dann wurde es laut im Saal, als die drei Waldarbeiter Frank und André Kilian, sowie Christian Keller mit Motorsägen einen Baum fällten. Da war Vorsicht geboten, denn es könnte sich ja in den Baumkronen ein Bienennest verstecken.

Nicht ohne Grund zum Ende der Sitzung ließ Jennifer Markus ihre Mädels in Zwangsjacken, als verrückte Hutmacher oder Steam Punks eine Freak Show abreißen, die das Publikum zu lauter Rockmusik noch einmal zum Staunen brachte. Und dann, na klar, kam die lang ersehnte Hitparade mit Songs, die Angelique Erhard, Ciara Seufert, Veronika Hoffmann, Helen Merz, Micha und Heiko Memmel, Matthias Leurer, Carina Stöhr und Roland Keller live präsentierten.

Andreas Diemer