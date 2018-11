Vorlesen macht in Nüdlingen Lust auf mehr

Fast alle Schüler der Schlossberg-Grundschule bekamen zum bundesweiten Vorlesetag jetzt Geschichten vorgelesen. Und das machte bei dem einen oder anderen offensichtlich Lust auf mehr.

Besonders eifrig als Vorleser aktiv war dabei Rainer May, früher selbst Lehrer an der Schule. Er las aus in allen Jahrgangsstufen. In seinen Bann schlug er die Mädchen und Jungen mit dem Räuber Hotzenplotz von Otfried Preußler, der Geschichte Wie Bubu Semmelbohrer das Schnarchschwein verrenkt von Simon und Desi Ruge, Auszügen aus Der überaus starke Willibald von Willi Fährmann und aus der Sage um die Bienenschlacht zu Kissingen.far