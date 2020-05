Vollsperrung auf der B 19 beginnt am Dienstag

Ab Dienstag, 2. Juni, und bis Monatsmitte wird die B 19 zwischen Euerbach und Poppenhausen komplett gesperrt. Eine Umleitung über die A 71 wird zwischen Niederwerrn und Maibach eingerichtet.

Erhalten bleibt in der Bauzeit die Querverbindung für Pkws über die Wirtschaftswege zwischen Kützberg und Oberwerrn.

In den kommenden zwei Monaten wird nicht nur die Straßendecke auf einer Länge von vier Kilometern erneuert, teilt das Staatliche Bauamt Schweinfurt mit. Instandgesetzt wird auch die Brücke über die Wern bei Kronungen. Die Durchführung verteilt sich auf zwei Bauphasen.

Im ersten Abschnitt wird die Fahrbahndecke zwischen Euerbach und Kronungen gerichtet. Parallel wird mit der Brückensanierung begonnen. Dort sind die Kappen, Geländer und Schutzeinrichtungen auf den neuestens Stand zu bringen, so das Bauamt. Auch sollen die Abdichtung und der Beton an der Brückenunterseite ausgetauscht werden. Die B 19 wird in dieser Zeit von der Einmündung in die Bundesstraße B 303 bei Euerbach bis zur Abzweigung in den B 286 bei Poppenhausen/Maibach voll gesperrt. Start für die zweite Bauphase soll der 19. Juni sein. Eine Ende der Bauarbeiten ist für Ende Juli in Aussicht gestellt.

Kronungen ist dann wieder über die Bundesstraße B 19 aus Richtung Schweinfurt kommend erreichbar, so die Mitteilung des Bauamts. Die Kosten für die Straßensanierung sind auf 1,3 Millionen Euro angesetzt. Gerd Landgraf