Viele neue Gesichter im künftigen Rannunger Gemeinderat

Die Liste von CSU/Freie Wähler stellt erneut sieben Gemeinderäte, bei der Rannunger Bürgerliste (BL) sind es fünf. Diese Verteilung scheint in Rannungen zementiert. Denn auch bei den Wahlen 2014 hatte es bei den Sitzen keine Veränderungen gegeben.

Tradition hat in Rannungen auch eine hohe Wahlbeteiligung. Sie lag dieses Mal bei 83,61 Prozent und war damit doch etwas niedriger als 2014. Vor sechs Jahren hatten sogar 88 Prozent der Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht.

Viele Briefwähler

Mit einem Stimmenanteil von 54, 33 Prozent lag die gemeinsame Liste von CSU und Freien Wählern wieder vorne. Im Vergleich zu den vorherigen Wahlen bedeutete dies aber ein leichtes Minus: (2014: 55,3 Prozent). Die Rannunger Bürgerliste kam auf 45,67 Prozent der Stimmen.

Insgesamt gab es in Rannungen 952 Wahlberechtigte. 796 Wähler wurden registriert. Der Großteil nutzte in diesem Jahr die Briefwahl. 618 Bürger wählten in aller Ruhe von zuhause. Im neuen Gemeinderat werden mehr als die Hälfte der Gemeinderäte neu im Gremium sein. Von der Liste von CSU/Freie Wähler sind nur zwei bereits im Gremium.

Hohe Stimmenzahlen

Frauen sind im Rannunger Gemeinderat in der Minderheit. Doch die gewählten Kandidatinnen erhielten dafür besonders viele Stimmen, und zwar mehr als ihre männlichen Kollegen. Spitzenreiterin ist Bettina Bonengel (CSU/FW) mit 1275 Stimmen, die neu in den Gemeinderat einziehen wird. Fast stimmengleich folgt ihr die derzeitige 2. Bürgermeisterin Sybille Büttner (Bürgerliste) mit 1273 Stimmen. Yvonne Seufert (Bürgerliste) liegt bei 1163 Stimmen. Steffen Winterbauer (CSU/FW) erhielt von den Männern die meisten Stimmen (1015).

Nachrücker für Fridolin Zehner ist bei der CSU Dominik Wolf.