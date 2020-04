Vertrauen bildet die Basis

Zehn plus fünf, manche Unbekannte, viele Bekannte: Auf diese Formel lässt sich die letzte Sitzung der Interkommunalen Allianz Oberes Werntal in dieser Wahlperiode bringen. Fünf neu gewählte Bürgermeister ließen sich in Werneck von zehn "alten Hasen" zeigen, wie Zusammenarbeit über Gemeindegrenzen hinweg funktioniert. Eine Botschaft, die der scheidende Allianzsprecher Arthur Arnold den Nachfolgern ans Herz legte.

Gut strukturiert agiert die Arbeitsgemeinschaft der zehn Gemeinden westlich von Schweinfurt, eine davon - Oerlenbach - sogar im Landkreis Bad Kissingen. In zehn Handlungsfeldern wird gearbeitet, erläuterte Allianzmanagerin Eva Fenn den Bürgermeister-Nachfolgern Simone Seufert (Euerbach), Thomas Hemmerich (Geldersheim), Nico Rogge (Oerlenbach), Sebastian Hauck (Werneck) und Christian Zeißner (Waigolshausen). Jeder Bürgermeister kümmert sich federführend um eine Thematik.

Acht Kleinprojekte

Wie das in der Praxis aussieht, zeigte im Wernecker Rathaus beispielsweise der Tagesordnungspunkt "Regionalbudget". Poppenhausens Bürgermeister Ludwig Nätscher stellte ihn vor, er hat den Bereich "Interkommunale Zusammenarbeit" inne. Er koordiniert und wickelt derzeit das Procedere der acht Kleinprojekte aus den Mitgliedsgemeinden ab, die über den neuen 100 000-Euro-Topf bezuschusst werden. Zugrunde muss ein Integriertes Ländliches Entwicklungskonzept liegen, ein ILEK, wie es die Allianz Oberes Werntal längst hat, und das in der nächsten Wahlperiode fortgeschrieben werden muss, erinnerte Fenn. Ein Regionalbudget-Projekt ist das Klimasparbuch, das Dittelbrunns Bürgermeister Willi Warmuth - Handlungsfeld Energie - verantwortet. Der Ratgeber soll Lust machen auf praktischen Klimaschutz im Alltag.

Ein anderes Kleinprojekt sind die "Lieblingsplätze", bei der in jeder Allianz-Gemeinde an einem besonderen Ort eine Info-Stele und eine (Liege-)Bank aufgestellt werden. Weitere Vorhaben sind Willkommens-Schilder, neue Nistplätze oder ein Jugendraum.

Ein Geben und Nehmen

Dass Zusammenarbeit auch bei "härteren Themen" funktioniert - Standesamt, Sicherheitsbeauftragte, Datenschutz - unterstrich Allianz-Sprecher Arthur Arnold. In den monatlichen Treffen der Bürgermeister, begleitet von den Behörden, werde offen und vertrauensvoll gesprochen, "man geht motiviert heim". Und: Zusammenarbeit sei immer ein Geben und Nehmen.

Arnold hat sich in der Allianz seit Jahren dem Thema Innenentwicklung gewidmet, große Erfolge bei der Wiederbelebung der Ortskerne erzielt, war Vorreiter und hat bundesweit Aufmerksamkeit erhalten. Zwar habe jede Gemeinde unterschiedliche Interessen, je nach Entfernung zur Stadt und Siedlungsdruck, sagte er. Er danke aber dafür, dass unter den Allianz-Kommunen keine Konkurrenz beim Bauen entstanden sei. "Wir konnten das gut ausgleichen."

Deutlich machte er, dass Innenentwicklung kein Selbstläufer ist. Als Beispiel nannte er aus Euerbach das Vorhaben von sieben kleinen Baugebieten für 45 Bauplätze, wofür die Gemeinde Äcker kaufen und viele Auflagen abarbeiten müsse. "Jeder weiß, was da geboten ist." Gleichzeitig gebe es in der Gemeinde noch 55 Bauplätze. "Auch Grundeigentümer haben eine Verantwortung, nicht nur die Gemeinde", appellierte er. Arnold sagte zu, dass sich Euerbach weiter für das Projekt Bauhütte engagieren werde, für dessen Fortführung im Herbst ein Workshop geplant ist. Auch die Abwicklung des Allianzmanagements im Euerbacher Rathaus soll beibehalten werden.

Lob für Arthur Arnold

Kräftiger Applaus war dem scheidenden Sprecher gewiss. Er habe mit Herzblut agiert, "er lebt seinen Beruf", so Nätscher. Arnold sei für ihn ein Vorbild, meinte Bergrheinfelds Ortschef Ulrich Werner: Hartnäckig b leiben, dran bleiben, so könne man erfolgreich sein. Die Arbeit der Allianz "liegt an den handelnden Personen", machte Wernecks Bürgermeisterin Edeltraud Baumgartl klar. Ihre Bitte an die fünf Neuen: "Macht weiter, haltet zusammen und bringt neue Ideen ein."

Etwas Wehmut beschleiche ihn angesichts des Ausscheidens von fünf Bürgermeistern, meinte Nätscher, man habe viel miteinander erlebt. Coronabedingt konnte eine würdige Verabschiedung nicht stattfinden. Überzeugt von der Schlagkraft der Allianz zeigten sich die Nachfolger. "Zusammenarbeit und Austausch ist für jeden von Vorteil", meinte Sebastian Hauck. Die Arbeit in der Allianz sei gut aufgeteilt, jeder agiere gezielt in seinem Bereich, "das hat mir gut gefallen", sagte Thomas Hemmerich. Da er schon bisher in der Öko-Modellregion mitgearbeitet habe, könne er sich vorstellen, diesen Bereich zu übernehmen.

Offener Austausch

Der offene und deutliche Austausch imponierte auch Simone Seufert. "Innenentwicklung ist auch in Euerbach ein wichtiges Standbein", sagte die künftige Bürgermeisterin. Denkbar sei für sie, in diesem Bereich in der Allianz zu arbeiten. Aber sie wolle das gemeinsame Seminar im Oktober in Klosterlangheim abwarten. Dort sollen die Verantwortungsbereiche neu verteilt werden. Silvia Eidel