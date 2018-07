Verdienstkreuze für Metzler und Müller

dübi



Gleich zwei besonders engagierte Landkreis-Bewohner standen neben drei anderen Geehrten aus Unterfranken bei einem Festakt in der Würzburger Residenz im Blickpunkt. Staatssekretär Gerhard Eck und Regierungsvizepräsident Jochen Lange überreichten Bundesverdienstkreuze. Zu den Empfängern gehört der Ramsthaler Edwin Metzler.Der 66-Jährige engagiert sich im Bereich des Jugendsports, in der Völkerverständigung , im kirchlichen und kommunalen Bereich sowie bei der Freiwilligen Feuerwehr. Seit 1970 hat er verantwortliche Positionen beim SV Ramsthal inne. Seit 1990 ist er Mitglied des Gemeinderates und Jugendbeauftragter. 2002 bis 2008 war er Dritter Bürgermeister. Im Kreisjugendring war er von 1992 bis 2010 Vorsitzender. Er war Fahrtenleiter und übt seit 1998 das Amt des Israelbeauftragten des Kreisjugendrings und des Landkreises aus.Von 1993 bis 1995 vertrat er im Vorstand des Bezirksjugendrings Unterfranken die Interessen der Jugendringe und war im Anschluss bis 1997 Vorsitzender. Er hat die Errichtung einer Jugendbildungsstätte maßgeblich unterstützt. Die Partnerschaft mit Calvados in Frankreich lag ihm in seiner Amtszeit sehr am Herzen. Im Bayerischen Jugendring war er lange Delegierter und Vorsitzender einer Kommission für Reformen beim Bezirksjugendring.Bei der Sportjugend war er lange Vorsitzender im Kreis Bad Kissingen . Zudem war er stellvertretender Vorsitzender im Bezirk Unterfranken. Seit diesem Jahr ist er als Schatzmeister im Bezirk Unterfranken des Bayerischen Landessportverbands aktiv. Mit Tamar, dem Partnerlandkreis des Landkreises Bad Kissingen in Israel, leitet er die deutsch-israelischen Jugendbegegnungen. Daneben organisiert er die Reisen zum Friedenslauf am Toten Meer.Er ist Vorsitzender der Jagdgenossenschaft Ramsthal und war Mitglied des Pfarrgemeinderats Kirche Christkönig des Bundeswehr-Truppenübungsplatzes Lager Hammelburg und des Pfarrgemeinderats sowie der Kirchenverwaltung St. Vitus in Ramsthal. Er ist nach wie vor ein unermüdlicher Helfer bei Pfarrfesten, Prozessionen und allen Veranstaltungen der Kirchengemeinde und darüber hinaus. Emil Müller aus Burkardroth engagiert sich seit weit über 20 Jahren kommunalpolitisch und sozial. Der 61-Jährige war von 1990 bis 2008 Bürgermeister des Marktes Burkardroth und bis 2014 Mitglied des Marktgemeinderats. Dem Kreistag des Landkreises Bad Kissingen gehört er seit 1996 an. Seit 2008 ist er stellvertretender Landrat. Von 1996 bis dahin war er Vorsitzender des Abwasserzweckverbands Aschach Saale. In den Jahren 2002 bis 2008 war er stellvertretender Vorsitzender des Kreisverbandes Bad Kissingen im Bayerischen Gemeindetag und hatte außerdem das Amt des stellvertretenden Verbandsrates für den Zweckverband Sparkasse Bad Kissingen inne. Auch im Verein Naturpark und Biosphärenreservat Bayerische Rhön war er über mehrere Jahre aktiv. Anfänglich als stellvertretender Verbandsrat und von 2002 bis 2008 als Mitglied im Vorstand. Seit jenem Jahr ist er Vertrauensperson für den Wahlausschuss zur Neuwahl der Schöffen.Im sozialen Bereich engagiert er sich seit 1994 als Vorsitzender des Caritas-Kreisverbands. Seit 2012 gehört er dem Rat des Diözesen-Caritasverbandes Würzburg sowie für die Region Main-Rhön an. Er setzt sich vorbildlich für die Weiterentwicklung des Kreis-Caritasverbandes ein, lobte Staatssekretär Eck. Unter anderem durch die Einrichtung von zwei weiteren Sozialstationen in Oerlenbach und in Burkardroth. So unterstützte er auch die Einführung des Caritas-Nacht-Dienstes zusammen mit der Theresienspitalstiftung Bad Kissingen. Er trug dazu bei, die Asylsozialberatung im Landkreis sicherzustellen. Des Weiteren hat er maßgeblich an der Sanierung des Caritasgebäudes in Bad Kissingen mitgewirkt.