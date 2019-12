Trauer um Helmut Geis

Die Trauer ist groß: Helmut Geis, der die Saale-Zeitung jahrzehntelang begleitet hat, ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Der frühere Schriftsetzer aus Bad Kissingen war als Mensch, Kollege und Betriebsratsvorsitzender über alle Maßen beliebt.

Als Lydia Geis 1950 ihren Mann kennenlernte, war der gerade Lehrling bei der Saale-Zeitung. Schnell stieg er auf zum Maschinensetzer, der immer einen Blick in die Zukunft warf. So arbeitete er später als Computerspezialist im Zeitungssatz. Im Alter von 63 Jahren ging er in Rente.

Das bedauerten damals viele Kolleginnen und Kollegen. Denn Helmut Geis - da sind sich alle einig - war "die Güte in Person", so wird er beschrieben. Es gab kaum einen Streit, den er nicht schlichten konnte, im Mittelpunkt stand bei ihm der Mensch.

"Dass so viele ehemalige Kollegen zur Aussegnungsfeier gekommen sind, hat mich sehr berührt und mir sehr viel Kraft gegeben", sagt Lydia Geis, die ihren Mann 69 Jahre lang gekannt hatte. 63 davon waren sie verheiratet. Als Helmut Geis in Rente ging, hatte er noch mehr Zeit für seine Hobbys: das Singen im Gesangverein Edelweiß Winkels und ausgedehnte Wandertouren in Südtirol, seiner zweiten Heimat. Er hinter lässt neben Lydia Geis zwei Kinder und zwei Enkelkinder.