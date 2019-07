Suche nach Standort für Leuchten

Wenn alles nach Plan verläuft soll die Salzforststraße in Schmalwasser im kommenden Frühjahr saniert werden. Derzeit werden die Standorte für die Straßenbeleuchtung ausgewählt. Bürgermeisterin Sonja Reubelt und Marco Reith vom Bayernwerk kamen mit betroffenen Anliegern zusammen, um die optimale Lösung für alle zu finden. Natürlich werden die neuen Leuchten in Schmalwasser die energiesparende LED-Technik beinhalten und Sternenparktauglich sein. An der markanten Straßeneinmündung wird es auf der Verkehrsinsel künftig keine Laterne mehr geben, stattdessen werden rechts und links am Straßenrand zweit Leuchten aufgestellt.