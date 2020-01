Steht der Reitverein vor dem Aus?

Ein Insolvenzantrag liegt beim Amtsgericht Schweinfurt bislang nicht vor. Auch im Vereinsregister ist der Reitverein Schweinfurt noch eingetragen. Doch seit Ende des vergangenen Jahres steht kein Pferd mehr im Stall, der Schulbetrieb ist eingestellt, die Homepage vom Netz genommen. Was ist los in dem von Willy Zirkel in den 1950er Jahren in Euerbach gegründeten Verein, der in den 1970er Jahren an den Hainig umgesiedelt ist, einst große Reitturniere veranstaltete, Reiternachwuchs heranzog und bis zu 40 Pensionspferde im Stall stehen hatte?

Vorsitzender nicht erreichbar

Vorsitzender Markus Seubert, der diese Frage beantworten könnte, ist nicht erreichbar. Er geht nicht ans Handy, antwortet nicht auf Mailbox-Nachrichten. Auch Mitglieder wissen nicht, wie es um den Verein steht. Sie haben seit einem Jahr keine Informationen mehr vom Vereinsvorstand bekommen. Ist dieser überhaupt noch im Amt? Auch das ist unklar.

"Der Verein ist offensichtlich in Schieflage", sagt Jutta Leitherer, die Vorsitzende des Verbands der Reit-und Fahrvereine Franken. Details weiß sie aber nicht, denn der Schweinfurter Verein habe die Beratungsangebote des Verbands, die es in solchen Fällen gibt, nicht in Anspruch genommen.

Doch nicht nur die Technik, auch die Infrastruktur hinkt der Zeit hinterher. Ein Manko ist vor allem das Fehlen von Koppeln, um den Pensionstieren Auslauf und Frischluft geben zu können. Bis heute.

"Angespannte finanzielle Lage"

Bei der letzten öffentlich bekannten ordentlichen Mitgliederversammlung im Januar 2018 sprach der amtierende Vorsitzender Markus Seubert wieder von einer "angespannten finanziellen Lage", von Strom- und Heizölrechnungen, "die mich auffressen", und einer "in die Jahre gekommenen Reitanlage".

Seubert brachte seinerzeit einen Neubau auf städtischem Grund an anderer Stelle ins Spiel. Für entsprechende Grundstücksverhandlungen mit der Stadt, die auch Grundstückseigentümer am Hainig ist und das Areal dem Reitverein im Erbbaurecht für 99 Jahre zur Verfügung gestellt hat, ließ sich Seubert in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung im April 2019 die Vollmacht geben. "Das war die letzte offizielle Versammlung", sagt Cornelia Arndt, die Ende 2019 ihre Mitgliedschaft im Reitverein Schweinfurt aus privaten Gründen aufgekündigt hat. Im Oktober waren die letzten verbliebenen Einsteller aufgefordert worden, sich eine andere Unterbringungsmöglichkeit für ihre Pferde zu suchen. Nur sieben Pensionstiere standen da noch im Stall. Anfang November war die Reitanlage dann geräumt. "Wir waren die Letzten, die gegangen sind", bedauert Johanna Kurzyca. Sie ist seit 27 Jahren Mitglied im Schweinfurter Reitverein und auch dessen Schriftführerin. Sie bedauert den Niedergang des Vereins. "Wir haben bis zum Schluss gekämpft", verweist sie auf das Engagement des "harten Kerns", den Betrieb aufrecht zu halten. Man habe sogar Stalldienste übernommen.

Einsteller gehen

Doch ein Einsteller nach dem anderen sei gegangen, "weil andere Ställe attraktiver sind". Diese Einnahmen fehlten dem Verein und konnten auch durch den gut florierenden Schulbetrieb nicht ausgeglichen werden. 40 Schüler wurden laut Kurzyca zuletzt unterrichtet, es habe sogar eine Warteliste gegeben. Aber mit nur vier Schulpferden und immer weniger Einstellern sei es schwierig, "etwas zu reißen". Die Schulungspferde sind inzwischen verkauft, drei hat der "harte Kern" zum Lindenhof mitgenommen. Verbandsvorsitzende Jutta Leitherer würde die Auflösung des Schweinfurter Reitvereins vor allem wegen des fehlenden Schulbetriebs bedauern.

Um seine Zukunft muss möglicherweise auch Ioannis Galanis bangen. Er ist seit 22 Jahren Pächter der Reiterschänke, ein gut florierendes griechisches Restaurant am Eingang zum Reitgelände. Wie es mit seinem Lokal nun weitergeht? "Das ist alles in der Schwebe." Mitte Januar hat er einen Gesprächstermin bei der Stadt. Sie ist Grundstückseigentümer und würde im Falle einer Auflösung des Reitvereins das Gelände zurückbekommen. Dieser sogenannte Heimfall ist vertraglich vereinbart und tritt ein, wenn zum Beispiel der Erbbauberechtigte in Konkurs gerät oder mit dem Erbbauzins im Rückstand bleibt. Bislang sei dies nicht der Fall gewesen, sagt Pressereferentin Anna Barbara Keck. Sie bestätigt auch, dass es im Laufe des vergangenen Jahres Gespräche des Vorsitzenden Markus Seubert mit dem Sport- und Liegenschaftsamt wegen eines eventuellen Grundstückstausches für den Neubau der Reitanlage gegeben habe. Doch die Verhandlungen seien "steckengeblieben".

Zwischenzeitlich habe der Vorstand dem Liegenschaftsamt nun mitgeteilt, dass die Absicht bestehe, das Grundstück wieder an die Stadt zurückzugeben. Während die Stadt mit dem Pächter für Januar einen Termin vereinbart hat, um zu klären, wie es weiter geht, warten die rund 100 Mitglieder des Reitvereins noch auf eine entsprechende Einladung ihres Vorstandes. Nach § 36 des BGB ist dieser verpflichtet, eine Mitgliederversammlung in dem in der Satzung festgelegten Turnus - in der Regel einmal jährlich - einzuberufen, oder aber wenn das Interesse des Vereins dies erfordert.Irene Spiegel