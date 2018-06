Stadtrat lehnt Einstufung als Einzeldenkmal ab

far



Der Kissinger Stadtrat hat sich am Mittwochabend gegen die Pläne des Landesamts für Denkmalpflege ausgesprochen, das auch Villa Gayde genannte ehemalige Kurheim Ross in der von-der-Tann-Straße als Einzeldenkmal einzustufen. Die Räte folgten damit einer Empfehlung von Oberbürgermeister und Verwaltung sowie einem entsprechenden Empfehlungsbeschluss des Bauausschusses.Oberbürgermeister Kay Blankenburg führte für seine ablehnende Haltung erneut die Hoffnung an, die Herausnahme des betroffenen Bereichs aus dem Geltungsbereich der Kurgebietssatzung könne neue Chancen für die Nutzung von leer stehenden Gebäuden schaffen und verwies konkret darauf, dass das Kurheim Ross, das benachbarte ehemalige Theaterrestaurant und vor allem das rückwärtig angrenzende ehemalige Hotel Rixen denselben Eigentümer haben. Wenn vielleicht in ein paar Jahren jemand den Bereich insgesamt entwickeln und dafür etwas abreißen wolle, wirke es widersprüchlich, wenn sich die Stadt jetzt für Schutz als Einzeldenkmal ausspreche und später einen Abriss ermöglichen wolle. Ensembleschutz bestehe ohnehin schon. Illusionen machten er und die Stadträte sich aber nicht, dass die städtische Ablehnung, das Landesamt für Denkmalpflege bewegen könnte, auf den Eintrag in die Denkmalsliste zu verzichten.