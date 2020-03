Spenden für Mitmenschen

Nach Weihnachten ist vor Weihnachten! Noch 284 Mal schlafen, bis das Christkind kommt. Den Problemen und Herausforderungen ist das Datum freilich egal. Einen guten Zeitpunkt gibt es für die niemals. Dafür aber viele herzliche Menschen, die dabei helfen, sie zu lösen und zu bewältigen - wie Sie, liebe Leserinnen und Leser. Dank Ihres Einsatzes ist bei der "Weihnachtshilfe"-Spenden-Aktion von Saale-Zeitung und Caritasverband wieder eine bemerkenswerte Summe zusammengekommen: Beinahe 46 000 Euro helfen Menschen aus dem Landkreis über das ganze Jahr hinweg, die in eine akute Notlage geraten sind.

Hilf deinem Nachbarn

Zum 23. Mal hat Ihre Lokalzeitung dazu aufgerufen zu spenden. Nach dem Motto "aus dem Landkreis für den Landkreis" gilt es, die Mitmenschen vor Ort zu unterstützen: Leute wie du und ich, Nachbarn, Frauen und Männer, die in diesem Moment dringend Hilfe brauchen - ohne viel Bürokratie dazwischen. Alleinerziehende, Senioren, junge Familien, junge Erwachsene - aus den unterschiedlichsten Gründen kann jeder jederzeit in eine brenzlige Lage schlittern: Unfall, Krankheit, Arbeitsmarkt... Mit einem mal scheint die Situation aussichtslos. Betroffene fühlen sich machtlos und überfordert. Nach dem Prinzip "Hilfe zur Selbsthilfe" können dank der Weihnachtshilfe-Spenden Menschen wie die Sozialberaterin Gabriele Morath Betroffenen unter die Arme greifen.

Oft mehr als ein Problem

Gabriele Morath arbeitet für den Caritasverband des Landkreises. Sie hat ein offenes Ohr und versucht, in Gesprächen dem Ursprung auf den Grund zu gehen und genau dort anzusetzen. "Bei einem Großteil der Fälle gibt es nicht nur ein Problem", sagt die Sozialberaterin. Sie prüft und beurteilt jeden Klienten für sich.

Inzwischen haben sich mehrere Anlaufstellen des Landkreises vernetzt und arbeiten mithilfe des Spendentopfs gemeinsam für eine schnelle, direkte Lösung für die Betroffenen. Auch die Kissinger Drogenhilfe "Kidro" und der sozialpsychiatrische Dienst der Diakonie Bad Kissingen leisten mit den Spenden Akuthilfe - unbürokratisch und unmittelbar. Und auch "Solwodi" in Bad Kissingen - ein Hilfsnetzwerk für Frauen in Not - kann dank der Spenden noch umfänglicher als Stütze agieren.

"Wow - das Engagement der Menschen, diese Spendenbereitschaft - wir sind begeistert", sagt Anne Hilpert, Chefin des Caritasverband des Landkreises. "Was für eine tolle Summe."

Vertrauen seit Jahrzehnten

"Es rührt mich immer ganz persönlich, dass Menschen in der heutigen Zeit bereit sind, mit dem Inhalt ihres Geldbeutels anderen Menschen in Not zu helfen", sagt Susanne Will, Leiterin der Redaktion der Saale-Zeitung. "Und auch, dass sie der Weihnachtshilfe der Saale-Zeitung und der Caritas seit Jahrzehnten so viel Vertrauen entgegenbringen."