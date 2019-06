Sommerfestival: Bad Bocklet im Sound der 80er

Auf den Wiesen des Bad Bockleter Kurparks wird am Donnerstagmittag bei sengender Hitze geschraubt, gehämmert und gebohrt. Die ersten Versorgungszelte und zahlreiche Klohäuschen für das Bayern-1-Sommerfestival am Samstag, 29. Juni, stehen schon. Zahlreiche Lkw bringen Ladungen voller Mobiliar, Gerüstbauteilen und sonstiger Utensilien für die große Party herbei, bei der Kim Wilde und Alphaville musikalisch dafür sorgen sollen, dass die "Wilden 1980er" noch einmal wiederkehren. Am Freitagabend, wenn im Autokino (das übrigens längst ausgebucht ist) der damalige Schmachtfetzen "Dirty Dancing" über die Leinwand flimmert, und am Samstag zum großen Bühnen-Event erwarten die Veranstalter insgesamt bis zu 20 000 Besucher.

Im Jahr 2007: 9000 Besucher

Für das 1715 Einwohner zählende Staatsbad ist das Party-Ereignis ein "Wahnsinns-Aufriss", wie es Bürgermeister Andreas Sandwall ausdrückt. Die Bad Bockleter seien "sehr gut drauf" und freuen sich über das, was sich in den kommenden Tagen vor ihren Haustüren abspielt. Immer wieder werde er gefragt, wie das zugegangen sei, dass der Münchner Sender das Festival in Bad Bocklet feiert, sagt der Bürgermeister. Dann erzähle er stets, dass zunächst neben "seinem" kleinen Kurort auch größere Städte wie Würzburg für das Festival im Gespräch gewesen seien. Doch dann hätten sich die Münchner eben für das lauschige Bad Bocklet entschieden.

Mit Veranstaltungen im Kurpark hat Bayern 1 sehr gute Erfahrungen gemacht. 2007 war der Sender bereits einmal mit seiner damaligen "Sommerreise" zu Gast. Damals kamen 9000 Fans aus nah und fern zu dem Spektakel angereist. Diese Zahl werde man wohl locker toppen, glaubt der Rathauschef, weil der Bayerische Rundfunk heuer nur ein einziges Sommerfestival im Freistaat veranstaltet. Am Mittwoch fand die letzte Sicherheitskonferenz für die Veranstaltung statt, bei der das Management des Senders vor Vertretern von Feuerwehr, Polizei, Rotem Kreuz, Landratsamt und Wasserwacht sein 100 Seiten starkes technisches Veranstaltungskonzept präsentierte. "Wir sind sehr gut vorbereitet und haben keine Befürchtungen."

Sandwall ist auch schon etwas aufgeregt, denn die 1980er seien auch das Jahrzehnt seiner Jugendzeit gewesen, da sei er schließlich 18 Jahre alt geworden, sagt der 49-Jährige. Deshalb freue er sich auf die Songs von Madonna, Depeche Mode oder Bryan Adams - allesamt Ohrwürmer, die sich die Bayern-1-Band bei ihrem Auftritt am Samstag auf die Fahnen geschrieben hat. Dass am Wochenende jetzt zahlreiche Leute zwischen 50 und 60 zum Festival kommen, findet der Marktgemeindechef klasse. "Das ist nämlich eine Zielgruppe, die wir auch in Zukunft für den Kurort begeistern möchten."

Am Samstag dabei sind neben dem Kabarettisten Chris Boettcher auch der Breakdance-Weltmeister Killa Sebi und der BMX-Star Chris Böhm. Außerdem gibt es Foto-Aktionen und eine Karaoke-Station. Nach den Haupt-Acts muss man aber noch nicht heimgehen. Vielmehr können die 80er-Jahre-Freaks dann mit DJ Tom Glas bis weit in die Nacht rocken.

Einlass ist um 16 Uhr, Ende gegen 23.45 Uhr.

Für die Bewohner Bad Bocklets ist die Durchfahrt vom Aschacher Verkehrskreisel aus in den Ort ab sofort und bis Sonntag, 17 Uhr, nicht mehr möglich. Nur Festivalbesucher können am Samstag von dieser Seite aus zum großen Parkplatz auf der Saalewiese, gegenüber des Festivalgeländes, gelangen. Aber auch Gäste, die von Reichenbach (über die Autobahn 71), Großenbrach (aus Richtung Bad Kissingen) und Hohn (über die Autobahn 7) aus in den Ort kommen, werden natürlich zum Parkplatz an der Saale gelotst. Dort stehen bis zu 10 000 Parkplätze zur Verfügung.

Isolde Krapf