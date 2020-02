Mann starb an Skilift - Kripo ermittelt: Wie erst jetzt bekannt wurde, hat sich bereits im Januar ein tödlicher Unfall an einem Skilift bei Bischofsheim (Unterfranken) ereignet. Wie das Polizeipräsidium Unterfranken erst auf Nachfrage der Redaktion informierte, war dabei ein 58-jähriger Seilbahn-Monteur noch an der Unfallstelle gestorben. Die genauen Umstände des Unglücks sollen jetzt in einem Gutachten ermittelt werden.

Bischofsheim: Mann stirbt bei Arbeiten an Skilift

Nach Angaben der Polizei hatte sich der Unfall am 16. Januar an der Bergstation des Liftes ereignet. Der Mitarbeiter einer österreichischen Wartungsfirma hatte seine Arbeiten bereits abgeschlossen, so die Polizei.