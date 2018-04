Sind Schmierereien politisch motiviert?

Die Tat ist drei Wochen her: Unbekannte schmierten die Außenwände der Bad Kissinger Commerzbank am Marktplatz 1 mit schwarzer Farbe voll. Der Hausbesitzer, der ungenannt bleiben will, knabbert noch an dem, was vorgefallen ist, denn der bituminöse Anstrich lässt sich kaum entfernen. Die Ermittlungen der Polizei blieben bislang ohne Ergebnis. Jetzt setzt der Eigentümer eine Belohnung von 1000 Euro aus.

In der Nacht zum Ostersamstag muss es passiert sein: Am Freitag war die Fassade noch beige, am nächsten Tag war sie mit großen schwarzen Linien beschmiert. Auch die Schaufenster und der Sandstein-Sockel waren schwarz bekleckert. Irgendwo dazwischen hinterließ der anonyme Schmierfink den Aufruf "Solidarität mit Rojava". Der Hausbesitzer zeigte den Vorfall bei der Bad Kissinger Polizei an. "Weil es wohl politisch motiviert ist, haben wir den Fall der Schweinfurter Kriminalpolizei übergeben", sagt Polizeichef Stefan Haschke. Denn Rojava verkörpert den Zusammenschluss von mehreren Gebieten in Nordsyrien und entspricht dem, was man landläufig mit Westkurdistan (4,6 Mio. Einwohner) umschreibt. Es handelt sich dabei um überwiegend kurdisch bewohnte Regionen an der Grenze zur Türkei.

Die Schmierereien auf den Schaufenstern ließen sich entfernen, sagt Hausverwalter Wolfgang Wurster. Auf der Fassade lasse sich aber nicht viel ausrichten. Denn der Täter habe einen bitumenhaltigen Anstrich verwendet, der mit Teer gemischt ist. "Ums Streichen kommt man nicht herum." Schlimmer ist die Farbe auf dem Sandstein. "Den zu restaurieren kostet wahrscheinlich 20 000 Euro."

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 0971/714 90 entgegen. ikr