Saale-Zeitung sucht die witzigsten Masken

Ab Montag ist es soweit: Einkaufen geht nur noch mit Mund-Nase-Maske. Deshalb glühen im Landkreis schon seit Tagen die Nadeln, T-Shirts werden zerschnitten, alte Tischtücher in Falten gebügelt und mit Gummibändern in ohrenkonforme Form gebracht. Karin Wengerter ist die Leiterin der Hammelburger Stadtbibliothek und sie meint: Da geht noch mehr! Sie wandte sich an die Saale-Zeitung und regte einen Masken-Wettbewerb an. Das lassen wir uns natürlich nicht entgehen! Deshalb, liebe Leserinnen und Leser: Haben Sie eine besondere, vielleicht eine lustige Maske gebastelt? Dann machen Sie einfach ein Selfie und schicken Sie es mit Ihrem Namen an redaktion.badkissingen@infranken.de

Die Jury wird aus den Maskenprofis der Saale-Zeitung bestehen. Natürlich wird es einen 1., 2. und 3. Platz geben. Aber bevor wir Ihnen Preise versprechen, die wir nicht einhalten können (etwa zwei Karten für den Kissinger Sommer, eine Jahreskarte für die Kisssalis oder eine Brotzeitplatte im nächstgelegenen Biergarten), einigen wir uns darauf: Es geht ganz einfach um die Ehre.

Karin Wengerter hat schon mal vorgelegt: Sie trägt die Wandermaske, die mit dem neuen Stocknagel für Hammelburg verziert ist, den es bald im Bunten Buchladen zu kaufen gibt. Und dann hat sie noch eine Buchmaske mit dem Cover von Judith Merchants Buch - Achtung! - "Atme!" gebastelt. "Natürlich ist das kein funktionierender Schutz - aber wir sollten bei allem nicht den Spaß vergessen", sagt Karin Wengerter. Dem schließen wir uns an und fordern Sie auf: Schicken Sie uns Fotos mit Ihren witzigen Masken.