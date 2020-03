Saale-Pegel steigen, aber nicht dramatisch

Über die Ufer getreten ist die Fränkische Saale vergangene Woche im Landkreis Bad Kissingen schon einmal. Jetzt stehen wieder "Ausuferungen und Überschwemmungen" an. Das Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen hat am Dienstag eine Hochwasserwarnung für den Bäderlandkreis und auch für den Nachbarlandkreis Rhön-Grabfeld herausgegeben. Dramatisch steigende Pegelstände sind aber nach dem Stand der Dinge nicht zu befürchten.

"Durch die zahlreichen Niederschläge im Februar sind die Böden gesättigt und die Wasserstände in den Gewässern hoch" heißt es zur Begründung der amtlichen Hochwasserwarnung. Zudem seien für die nächsten Tage weitere Niederschläge angekündigt. Treten diese Vorhersagen tatsächlich ein, sei damit zu rechnen, dass "die Wasserstände in den Gewässern" der Region schnell ansteigen.

Entwicklung nicht dramatisch

In der Saale und ihren Nebengewässern, so der Text der amtlichen Warnung, sollte im Laufe des Dienstags an verschiedenen Stellen die Meldestufe 1 von insgesamt vier erreicht werden. Zum Beispiel am Golfplatz, einer von zwei Messstellen in Bad Kissingen, entwickelten sich die Pegelstände allerdings zumindest im Laufe des Dienstagnachmittags nicht dramatisch. Es sei aber weiter mit steigenden Wasserständen zu rechnen, schreibt das Wasserwirtschaftsamt Bad Kissingen. An einigen Pegeln werde "voraussichtlich" in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Meldestufe 2 überschritten. Zu den Messstellen, die das Wasserwirtschaftsamt in der Mitteilung ausdrücklich nannte, gehörte auch die am Golfplatz bei Bad Kissingen.

Wann ist Meldestufe 1 erreicht

Meldestufe 1 ist am Golfplatz bei einem Pegel von 2,70 Metern erreicht. 3,40 Meter markieren dann die Meldestufe 2. Der Wert für die höchste Meldestufe 4 ist 4,45 Meter. Am Dienstagmittag hatte die Saale an der für Bad Kissingen wichtigen Messstelle erst einen Pegelstand von 2,33 Metern erreicht. Um 15 Uhr waren es fünf Zentimeter mehr. Da war Meldestufe 1 aber immer noch ein Stück entfernt.

Ähnlich gestaltete sich die Entwicklung am Pegel Regentenbau. Meldestufe 1 ist dort bei 2,50 Metern erreicht. 3,00 Meter sind der Wert für Meldestufe 2. Am Dienstag um 12 Uhr war die Saale dort mit 2,25 Metern noch einen Viertelmeter von der untersten Grenze entfernt. Um 15 Uhr waren es 2,29 Meter.

Vergangene Woche, genauer von Freitag auf Samstag, war das Hochwasser bei Bad Kissingen schon einmal weiter. Am Morgen des vergangenen Samstags erreichte die Fränkische Saale am Pegel Golfplatz einen Stand von 2,84 Metern und am Regentenbau von 2,62 Metern. Weit über die in Bad Kissingen als noch harmlos eingeschätzte Meldestufe 1 ging das Hochwasser damals aber nicht hinaus.

Wirklich dramatische Hochwasserereignisse liegen, zum Glück, inzwischen schon wieder ein paar Jahre zurück. Beim Jahrhunderthochwasser vom 3. Januar 2003 erreichte die Fränkische Saale am Regentenbau einen Stand von 4,69 Metern. Nicht viel weniger eindrucksvoll war der Pegel von 4,42 Metern am 14. Januar 2011. Siegfried Farkas