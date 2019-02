Rasen mähen ist wichtiger als Mittagsschlaf

1:0 fürs Rasen mähen. Der Bauausschuss des Stadtrats hat sich überraschend gegen eine Hauslärmverordnung ausgesprochen. Diese eigene städtische "Verordnung über die Vermeidung ruhestörenden Hauslärms" hätte sich von den allgemeinen gesetzlichen Regelungen unter anderem durch eine Mittagsruhepause unterschieden. So eine Mittagsruhe fand eine knappe Mehrheit im Ausschuss aber weniger wichtig.

In der Kernstadt, noch dazu in der Nähe eines Beherbergungsbetriebs, sei eine verordnete Mittagsruhe vielleicht noch nachvollziehbar. In den Stadtteilen schränke sie aber die Bürger zu sehr ein. Da falle die Abwägung zwischen der Möglichkeit, beim Holz sägen mittags durchzuarbeiten mit der Möglichkeit, ein ungestörtes Mittagsschläfchen zu halten, vermutlich gegen den Mittagsschlaf aus.

Verordnung aufgehoben

Auf die Tagesordnung gekommen war die Hauslärmverordnung nur, weil die Stadt vergangenes Jahr wegen drohender rechtlicher Probleme ihre Immissionsschutzverordnung aufgehoben hat. Der Anlass dafür hatte mit den akustischen Auswirkungen von Tätigkeiten wie Rasen mähen, Laub blasen oder Holz sägen aber gar nichts zu tun. Da ging es um das traditionell in Bad Kissingen strittige Thema der Bauzeitverlängerung in die Kursaison hinein. Diesen Teil der früheren Immissionsschutzverordnung muss die Stadt mit einer eigenen Baulärmverordnung erst wieder regeln.

Kritik von Anwohnern

Es gibt allerdings Menschen in Bad Kissingen, die dringend auf schärfere Vorgaben warten und deren Einhaltung fordern. Anwohner der Prinzregentenstraße schickten Oberbürgermeister Kay Blankenburg Anfang dieser Woche einen Beschwerdebrief in Sachen Arbeiten an Kurhausbad und Neumann-Flügel. Die Firmen dort hielten die mittäglichen Ruhezeiten nicht ein, von denen die Anwohner noch glauben, dass sie durch eine städtische Satzung gefordert sind. Zudem begännen die Arbeiten morgens bereits um 7 Uhr.

In dem Schreiben, das auch dieser Redaktion vorliegt, fordern die Anwohner, das Rathaus der aus ihrer Sicht "lautesten Kurstadt Deutschlands" möge gegen den Freistaat als Bauherrn und die beteiligten Firmen "endlich" Bußgelder verhängen. Wenn die Stadt nicht reagiere, so der Anwohner, werde man sich beim Verwaltungsgericht um einen Baustopp bemühen. Der im Ausschuss abgelehnte Entwurf einer Hauslärmverordnung hätte ruhestörende Haus- und Gartenarbeiten wochentags von 8 Uhr bis 12 Uhr und von 14 Uhr bis 19 Uhr und für lärmarme Geräte bis 20 Uhr erlaubt. In einer anderen Sitzungsunterlage war die Mittagspause zwischen 13 Uhr und 15 Uhr vorgesehen.

Ohne eine eigene städtische Hauslärmverordnung gelten die allgemeinen gesetzlichen Vorschriften, erklärte Ordnungsamtsleiter Rainer Warzecha den Räten. Das heißt, dass werktags durchgängig von 7 Uhr bis 20 Uhr gehämmert, gesägt und Rasen gemäht werden darf.

Nicht enthalten seien in der allgemeinen gesetzlichen Regelung darüber hinaus Vorgaben, Haustiere so zu halten, "dass niemand von deren Lärm belästigt wird". Der städtische Entwurf sah hier die Verpflichtung vor. Haustiere von 22 Uhr bis 7 Uhr und eben mittags "in geschlossenen Räumen zu halten".

Jetzt Landratsamt zuständig

Überzeugen ließ sich die Ausschussmehrheit auch nicht von dem Hinweis, dass im Falle einer eigenen städtischen Hauslärmverordnung die Stadt "den Hut auf" und damit "bessere Durchgriffsmöglichkeiten" habe. Andere Institutionen legten bei der Frage, was die Allgemeinheit stört, unter Umständen andere Maßstäbe an als die Stadt. Ohne eine solche Hauslärmverordnung ist laut städtischem Ordnungsamt das Landratsamt für die Durchsetzung der staatlichen Immissionsschutzvorgaben und die Ahndung von Verstößen zuständig.

Nicht geregelt hätte die Hauslärmverordnung auch den Umgang mit privaten Feuerwerken, die offenbar für das Empfinden mancher Stadträte in Bad Kissingen überhand nehmen. Dazu, so Oberbürgermeister Kay Blankenburg, werde die Verwaltung demnächst einen Vorschlag vorlegen.

Siegfried Farkas