Projekt am Bad Kissinger Kinderkurheim nimmt erste Hürde

Die Pläne von Investoren, aus dem ehemaligen Kinderkurheim St. Josef am Stationsberg ein Hotel oder eine Wohnanlage zu machen, haben jetzt definitiv die erste Hürde hinter sich. Nach Angaben aus dem Rathaus ist am Freitag der Vorbescheid in der Sache ergangen. Wer der Investor ist, der diese Pläne verfolgt, ist aber noch nicht bekannt.

Antrag einstimmig abgesegnet

Wie berichtet, hatte der städtische Bauausschuss Anfang Februar einstimmig den Antrag abgesegnet, einen Teil der bestehenden Bausubstanz abreißen und stattdessen ein Hotel mit 110 Zimmern oder eines Gebäudekomplexes mit rund 50 Wohneinheiten errichten zu dürfen. Grundmauern und Fundamente des Bestands sollen nach den Angaben der Stadtplanung von Anfang Februar weitgehend genutzt werden. An einer Stelle ist auch eine kleinere Erweiterung des Grundrisses zulässig.

Veröffentlichung per Anzeige

In der jetzt erfolgten öffentlichen Bekanntmachung über den städtischen Vorbescheid wiederholt die Stadt die Bedingungen für die Verwirklichung des Projekts. Grundsätzlich sei "eine leistungsfähigere verkehrliche Erschließung erforderlich". Wegen der neuen Nutzung und vor allem wegen der Länge von mehr als 100 Metern müsse "auf der Erschließungsstraße der Begegnungsfall ermöglicht werden". Dazu könne man die Straße erweitern oder "mindestens" Ausweichstellen auf Sichtweite einbauen. Der bestehende Fußweg müsse in die Straßenneuplanung einbezogen werden. Die betroffenen denkmalgeschützten Kreuzwegstationen am Stationsberg müssten gesichert oder versetzt werden.

Artenschutzrechtliche Prüfung

Zu den weiteren Bestimmungen des Vorbescheids gehört auch die Verpflichtung der Investoren zu einer "artenschutzrechtlichen Prüfung" für den betroffenen Bereich. Im Rahmen des noch notwendigen Bauantrags sei zudem "über ein Lärmschutzgutachten die Verträglichkeit des zu erwartenden Straßenverkehrs nachzuweisen". Der Vorbescheid ist vergangenen Freitag per Anzeige bekannt gemacht worden. Diese Veröffentlichung, so die Stadt, ersetze die persönliche Zustellung an die beteiligten Nachbarn.

Das ehemalige Kinderkurheim St. Josef steht etwas abseits relativ weit oben am Stationsberg. Dadurch eröffnet es nicht nur eindrucksvolle Blicke Richtung Westen und Süden. Die kaum einsehbare Lage war auch eine Voraussetzung dafür, dass das leer stehende Anwesen in den vergangenen Jahren stark von Vandalismus betroffen war. Blinde Zerstörungswut hat unter anderem dazu geführt, dass an dem leerstehenden Bau praktisch kein Fenster mehr ganz ist.

Siegfried Farkas