Privat-Videos auf der Wasserwand im Kissinger Rosengarten?

Auf der Wand aus Wassertröpfchen, die der Multimediabrunnen im Rosengarten erzeugen kann, ist technisch mehr machbar als Stadt und Staatsbad GmbH bisher nutzen. Deshalb will die Stadt die Möglichkeiten der Anlage Schritt für Schritt auch für Bürger oder etwa für Veranstalter von Tagungen öffnen.

Thomas Hornung, Leiter des Tiefbaus in der Stadtverwaltung, lobte bei der Vorstellung der Pläne am Mittwoch im Stadtrat zunächst in schwärmerischen Worten welch einzigartigen "Zauber" die Wasserwand entfalte. Das sei "eine Besonderheit, die muss man in ganz Deutschland suchen". Touristisch werde die Anlage gut genutzt. Die Beamershows lockten regelmäßig viele Kurgäste an. Jetzt könne man daran gehen, die Möglichkeiten für die Bürger und andere in der Stadt zu öffnen.

Oberbürgermeister Kay Blankenburg erklärte, bisher sei immer von 20 000 bis 30 000 Euro Produktionskosten für eine neue Beamershow die Rede gewesen. Durch den Multimediabrunnen ließen sich aber sogar Handyvideos übertragen. Man dürfe zwar die Erwartungen an die zusätzlichen Möglichkeiten am Anfang nicht zu hoch ansetzen. Für Hochzeiten lasse sich das vielleicht noch nicht sofort einsetzen.

Kritik an Aussagen zu Kosten

Grundsätzlich wolle man die Möglichkeiten des Brunnens aber weiter ausschöpfen. "Das Ding lässt sich gut bespielen - und wir sollten das auch tun", sagte der Oberbürgermeister. Wie weit der Ehrgeiz dabei reicht, machte Blankenburgs Vergleich mit der singenden Fontäne in Marienbad deutlich.

Die Stadträte nahmen die Zukunftsprojektionen von Tiefbau und Oberbürgermeister grundsätzlich positiv auf. Auf die Frage, ob man die Wand dann auch Künstlern für Präsentationen anbieten könne, berichtete Blankenburg, dass bei Vorgesprächen im Rathaus bereits über Video- oder Fotowettbewerbe dafür nachgedacht wurde. Auch die Vermarktungschancen bei Tagungen werden von vielen als gut eingeschätzt.

Allerdings können sich einige Mitglieder des Stadtrats offenbar nicht damit abfinden, dass ihnen von Kritikern, die die Gesamtkosten des Projekts zu hoch finden, regelmäßig die dafür ausgegebenen drei Millionen Euro vorgehalten werden. Über die Kosten werde in der Öffentlichkeit immer wieder falsch berichtet, meinte etwa Sigismund von Dobschütz. Er ließ deshalb Hornung extra die Zahlen wiederholen, die der zuvor bereits genannt hatte.

Die Kosten für das, was im Zuge des Projekts am Rosengarten an Arbeiten anfiel, gab Hornung mit einer Million Euro an, die für den Brunnen mit zwei Millionen Euro. Der staatliche Zuschuss habe 1,7 Millionen Euro betragen. Also habe die Stadt selbst nur 1,3 Millionen Euro bezahlt. Bei der vorher geplanten bloßen Reparatur des Brunnens habe man mit Kosten von einer Million ohne jeden Zuschuss rechnen müssen. Die Stadt habe das Brunnenbauwerk also fast kostenlos bekommen. An den Gesamtkosten von drei Millionen Euro, die vom ersten bis zum letzten Cent aus Steuermitteln stammen, ändert aber auch diese Rechnung nichts.Siegfried Farkas