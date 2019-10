Paul Maar kommt nach Lohr

Krystyna Kuhn, Schriftstellerin aus Lohr, ist ganz aus dem Häuschen. "Das ist der absolute Wahnsinn!" Sie konnte sich kaum Hoffnungen machen, und doch ist es gelungen: Sie hat Paul Maar, einen der populärsten deutschen Kinderbuchautoren, für Lohr gewonnen - für die Premiere des Kinder- und Jugendliteraturfestivals vom 24. bis 27. Oktober in der Lohrer Stadthalle.

Maar bleibt zu Signierstunde

"Er macht keine Lesungen mehr", erfuhr die Schriftstellerin aus Lohr, als sie beim Verlag von Paul Maar anklopfte. Doch dann traf sie den inzwischen 81-Jährigen am Rande einer Veranstaltung an der Faber-Castell-Akademie in Stein bei Nürnberg, wo sie Literarisches Schreiben und Kulturjournalismus studiert. Und siehe da: Der Schöpfer des Sams sagte zu.

Signierstunde geplant

Mehr noch: Nach seiner Vorstellung bleibt der Grandseigneur des Kinderbuches auch noch zu einer Signierstunde. Doch der Bamberger (81), der in Schweinfurt geboren wurde und in Theres heranwuchs, ist nicht das einzige Zugpferd bei der viertägigen Veranstaltung. Das Festival fährt zumindest dreispännig. Denn nicht nur Paul Maar, der am Sonntag, 27. Oktober, mit den Musikern Konrad Haas und Wolfgang Stute auf die Bühne kommt, füllt als Schiefes Märchen-Trio jede Halle.

Klamauk und Konfetti

Zugpferd Nummer zwei ist das Lumpenpack. So nennt sich ein Musik-Comedy-Duo, das heute in Stuttgart lebt. Ihre Karriere starteten Max Kennel (28) und Jonas Meyer (30) als Poetry-Slammer: Kennel mit zwei Meistertiteln (2012 und 2013) in Bayern, Meyer mit einem in Rheinland-Pfalz. Dann starteten die beiden als Singer-Songwriter mit komödiantischen Liedern durch. Sollten sie an ihrer bisherigen Gepflogenheit festhalten, kommt auf das Reinigungspersonal der Stadthalle viel Arbeit zu: Die beiden pflegen in ihren Konzerten ausgiebig Konfetti zu werfen.

"Ausgeflippt" nannte ein Kritiker die Prix-Pantheon-Publikumspreisträger von 2016, "ausgewiesene Anarcho-Poeten mit Hang zum Tiefgang". Die FAZ überschrieb ihr Porträt über den studierten Psychologen und ausgebildeten Lehrer mit der Liedzeile "Allein zu nix nütze, zu zweit eine Band". "Witzig und erfolgreich" seien sie und dies "fast ohne Auftritte in Fernsehen und Internet".

Mit Zugpferd Nummer drei lockt das Organisationsteam Grundschüler in die Stadthalle. Wenn in der Würzburger Uni Kinderuni angesagt ist, reisen nicht selten Hunderte von Kindern an, um Wissenschaftlern zu lauschen. Diesmal ist es umgekehrt: Die Uni kommt nach Lohr, um Neugierde und Schüler mit Wissensdrang zu befriedigen. Sie sollen "unterhaltsam an die Themen der Wissenschaft und der Forschung herangeführt" werden, heißt es in der Ankündigung. Dem Charakter des Festivals entsprechend geht es dabei auch um die Bildwelten der Märchen und Fabeln, die an der Uni erforscht werden.

Positiv überrascht

Schließlich geht es tatsächlich auch um Literatur pur. Drei Jugendbuch-Autoren stellen sich am Freitag in der Aula des Schulzentrums Nägelsee ihrem Publikum. Von der Resonanz ist Krystyna Kuhn positiv überrascht: Das Limit von 1000 Schülern ist bereits erreicht, obwohl die Schule erst begonnen hat. Mehr geht nicht. "Ich bin einfach nur überwältigt", freut sie sich. Dritt- bis Fünftklässler aus Lohr begegnen mit Alice Pantermüller, die in der Lüneburger Heide lebt, der Autorin der Bestseller-Reihe "Mein Lotta-Leben". Sechs- bis Achtklässler lernen mit Thomas Thiemeyer aus Stuttgart einen etablierten Schriftsteller kennen, dessen Bestseller bereits in 13 Sprachen übersetzt wurden. Monika Feth liest für Neunt- bis Elftklässler unter anderem aus ihrem Jugendthriller "Blutrosen - Die Romy-Thriller".

Lesepreis wird vergeben

Diese Lesungen sind zwar schulintern. Persönlich kennenlernen kann man die Autoren aber tags zuvor, am Donnerstag, wenn die Veranstaltungsreihe um 18 Uhr eröffnet wird: Dann nämlich wird der mit 1500 Euro dotierte "Lohrer Lesepreis" vergeben.