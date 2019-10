Patricia Schießer will wieder antreten

Bislang ist es nur eine kurze Nachricht auf der Homepage der CSU Euerdorf. Amtsinhaberin Patricia Schießer hat demnach bei einer Ortshauptversammlung der Partei am Samstag, 12. Oktober, verkündet, dass sie wieder als Bürgermeisterkandidatin kandidieren möchte. "Ich habe noch etwas vor", verkündet sie selbstbewusst als "Eure Bürgermeisterkandidatin für Euerdorf und Wirmsthal". Mehr will sie dazu auf Nachfrage dieser Redaktion aus terminlichen Gründen erst am Montag sagen. Ob Patricia Schießer von der CSU erneut ins Rennen geschickt wird, hängt aber noch von der Nominierungsversammlung ab. Die wird laut Ortsvorsitzendem Heribert Schießer Mitte November angesetzt. "Ich rechne nicht mit einem Gegenkandidaten", lässt er wissen.

Diskussion um Hauptamtlichkeit

Die erneute Kandidatur hatte die Bürgermeisterin lange offen gehalten. Ihr hauptamtlicher Status ist in Euerdorf umstritten. Erst vor ihrer Wahl 2014 war dieser Status im Gemeinderat mit CSU-Mehrheit beschlossen worden. Die Befürworter argumentierten, dass die Aufgaben inzwischen zu komplex seien, um eine Gemeinde im Nebenamt zu führen.

Eine Ansicht, die von der Mehrzahl der Einwohner nicht geteilt wird. Der Bürgerblock brachte einen Bürgerentscheid ins Rollen. Dieser entschied im Mai dieses Jahres klar für die Nebenamtlichkeit. Weil die Gemeinde dadurch Geld spart, stimmten 73,9 Prozent für diesen Beschäftigungsstatus. Lediglich 26,1 Prozent votierten für die Hauptamtlichkeit.

Gleich nach dieser Entscheidung erklärte Patricia Schießer, dass sie eine erneute Kandidatur nicht vom Status der Aufgabe abhängig macht. Jetzt lässt sie dieser Aussage Taten folgen.

Beobachter rechnen jedoch kaum damit, dass sie im März 2020 beim Stimmergebnis in gleicher Höhe wie 2014 punkten kann. Ohne Gegenkandidaten brachte sie es damals trotz der vorausgegangenen Diskussionen um ihre Hauptamtlichkeit auf 86 Prozent der Stimmen. Protest gab es dennoch: 91 Wähler schrieben andere Namen auf den Stimmzettel und die Quote der ungültigen Stimmen war mit 149 ungewöhnlich hoch.

Kritik an Schießer

Außerdem macht 2020 bisher wohl mindestens ein Gegenkandidat Patricia Schießer das Amt streitig. Vorbehaltlich des Ausganges einer Nominierungsversammlung am 22. November möchte Peter Bergel für den Bürgerblock Bürgermeister werden. Die Weichen dafür stellte die Gruppierung mit dem Bürgerbegehren. Zu teuer sei ein hauptamtlicher Bürgermeister für das kleine Euerdorf, argumentierten die Gegner der höheren Entlohnung.

Dass der Bürgermeister künftig wieder ehrenamtlich eingestellt wird, macht überhaupt erst den Weg für den 68-jährigen Bergel frei. Denn damit fällt auch die Altersgrenze weg, der hauptamtliche Kandidaten unterworfen sind. Peter Bergel ist ein Urgestein der Euerdorfer Kommunalpolitik. Der Facharzt für Allgemeinmedizin war vor drei Jahren in den Ruhestand gegangen und gehörte zuvor bereits 24 Jahre dem Gemeinderat an. "Die Bürgermeisterin kann es einfach nicht", sagt Bergel mit Verweis auf die Verlegung des Rathauses in die Ortsmitte. Weil die Gemeinde keinen Gutachter für den Altbestand auf dem Grundstück beauftragt habe, sei da ein Fass ohne Boden aufgemacht worden. Unglaubwürdig findet es Bergel, die Hauptamtlichkeit des Bürgermeisteramtes erst als essenziell für den Erfolg der Arbeit zu proklamieren, dann aber auch für das Nebenamt zu kandidieren.Wolfgang Dünnebier