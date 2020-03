Oberthulba und Thulba legen zu

Die Oberthulbaer Liste aus CSU und Freie Wählergemeinschaft sowie die Bürgervereinigung Thulba haben bei der Gemeinderatswahl je einen Platz dazu gewonnen, die Wählergemeinschaften in Reith und Schlimpfhof büßen einen ein. Insgesamt gibt es in Oberthulba acht neue Gemeinderäte, denn: Fünf Amtsinhaber traten nicht mehr an, zwei wurden nicht wiedergewählt, und der bisherige Gemeinderat Mario Götz ist ab Mai Bürgermeister.

CSU-FWG sind vertreten durch Margot Schottdorf (2312, alt), Alexander Schlereth (1645, neu), Frank Mersdorf (1496, alt), Daniela Spahn (1218, alt), Wolfgang Reidelbach (1085, alt) und Heiko Väth (954, neu), die BV Thulba durch Alexander Muth (1450, alt), Jürgen Kolb (1435, alt), Michael Meindl (1248, alt), Kerstin Neder (1108, alt) und Stefan Gärtner (955, neu). Zwei neue Gemeinderäte entsendet die FWG Hassenbach: Michael Römmelt (866) und Thomas Schuhmann (581). Aus der FWG Frankenbrunn kommen Johannes Fröhlich (801, neu) und Holger Fröhlich (621, alt). Bei der FWG Wittershausen wurde Elmar Sell mit 902 Stimmen bestätigt, dagegen schaffte es Jürgen Weigand mit 705 Stimmen nicht ins neue Gremium, weil ihn Daniel Bahn (888) überholte. Einziger Rat der WG Schlimpfhof ist Paul Bieber (478, alt).

Neu für die WG Reith zieht Julian Ziegler (479) in den Rat ein, Rosemarie Sellmann von der WG Reith wurde nicht wiedergewählt. Für die WG Hetzlos bleibt Klaus Kunder (650, alt) im Rat. Nicht mehr angetreten sind Frank Reuter (FWG Hassenbach), Torsten Büchner (FWG Frankenbrunn), Christoph Kleinhenz (WG Schlimpfhof), Frank Sieg (WG Reith) und Timo Stürzenberger (CSU).