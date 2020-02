Oliver Fell will Bürgermeister für die CDU in Oberleichtersbach werden. Beim Blick in sein Facebook-Profil stellt sich die Frage, ob er das wirklich kann. Er teilt dort AfD-Postings, fremdenfeindliche Hetze oder auch Mobbing gegen die Grünen. Er ist aber nicht der einzige der CSU Oberleichtersbac...