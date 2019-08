Nur noch 30 Tempo am Bad Neustädter Busbahnhof

Wer spät abends zu seinem Auto auf dem Parkplatz am Busbahnhof geht, der lebt oftmals gefährlich. Nicht selten sind dort in den Abend- und Nachtstunden meist jugendliche Autofahrer unterwegs, die offensichtlich austesten wollen, wie gut ihre Autos beschleunigen und dort entsprechend schnell unterwegs sind. Das soll jetzt anders werden. In Absprache mit der Polizei hat die Stadt den gesamten Bereich Busbahnhof und die angrenzenden Parkplätze zur Tempo-30-Zone gemacht. Bisher waren dort 50 Stundenkilometer erlaubt.

Beschwerden

Von Anwohnern, aber auch von anderen Verkehrsteilnehmern hatte es Beschwerden wegen der Raser auf dem Parkplatz gegeben, erklärt Fabian Helmerich, der Chef des Bad Neustädter Ordnungsamtes. Entsprechender Gummiabrieb von durchdrehenden Reifen in dem Bereich bestätigen das, ergänzt Polizeihauptkommissar Gerd Jahrsdörfer, der zusammen mit Helmerich die Maßnahme vorstellt.

"Wir wollen dem offensiv begegnen und den Bereich sicherer machen", sagt der Ordnungsamtschef. Lasermessungen der Polizei sollen später die Tempobeschränkung überwachen. Ob man jetzt mit Tempo 30 das Raser-Problem am Busbahnhof so in den Griff bekommt, dass keine Beschwerden mehr kommen, glauben Helmerich und Jahrsdörfer auf Anhieb nicht. Sie sind sich aber sicher, dass die präventive Wirkung spätestens dann eintritt, wenn der Erste wegen zu schnellen Fahrens am Busbahnhof seinen Führerschein abgeben muss. "Das dürfte manch anderen zum Nachdenken bringen."

Die Beschränkung auf Tempo 30 ist aber nicht die einzige Maßnahme, die am Busbahnhof Tempo rausnehmen soll. Denn gleichzeitig wurde die Vorfahrtsregelung im Bereich Busbahnhof geändert. Bisher war die zentrale Straße von der Zufahrt ab dem Triamare bis zur Stadthalle vorfahrtsberechtigt. Jetzt gilt die Vorfahrtsregel rechts vor links auf dem ganzen Areal. Das nimmt nicht nur das Tempo heraus, sondern hat außerdem dazu geführt, dass die bisherigen Vorfahrtsschilder alle abgebaut werden konnten.

Neu sind dagegen die Schilder, die jetzt an den beiden Zufahrten zum Bereich Busbahnhof stehen. Sie weisen das Areal als Tempo-30-Zone aus und außerdem auf die geänderte Vorfahrtsregelung hin. Probleme gibt es am Neuschter Busbahnhof außerdem mit dem neuen Toilettengebäude. Seit dessen Inbetriebnahme gab es dort schon mehrere Sachbeschädigungen, wie Helmerich erklärt. Schmiererein an Wänden, zerstörte Kacheln, eingetretene Türen oder abgerissene Halter.

Schäden weit über 10 000 Euro

Schäden die offensichtlich mit Absicht angerichtet wurden, wie Jahrsdörfer und Helmerich erklären. Schadenssumme bisher schon deutlich über 10 000 Euro. Besserung erhoffen sie sich wenn - voraussichtlich im vierten Quartal 2020 - Videokameras installiert werden, die den gesamten Parkplatzbereich hinter den Bushaltestellen, also auch die Toiletten, überwachen, den Innenraum des Toilettengebäudes natürlich nicht.

Der Busbahnhof selbst ist bereits mit einer Videoüberwachung ausgerüstet. Die zusätzliche Installation ist nach Angaben von Hellmerich bereits mit der Polizei und dem Datenschutzbeauftragten des Landratsamtes abgesprochen. Hubert Herbert