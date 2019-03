Neugestaltung der Bad Kissinger Fußgängerzone rückt näher

Allzu lange kann es nicht mehr dauern, bis die Kanalsanierung in der Innenstadt und die damit einhergehende Neugestaltung der Fußgängerzone beginnen. Konkrete zeitliche Angaben dazu machte Oberbürgermeister Kay Blankenburg zwar auch am Donnerstag bei einem Pressegespräch über das Neue Altstadt genannte Projekt nicht. Aber er kündigte Gassengespräche an. Und die haben nur Sinn, wenn sie nicht allzu lange vor dem Start der Arbeiten laufen.

Noch keine konkreten Aussagen

Blankenburg räumte auf Nachfrage selber ein, dass es keinen Sinn hätte, solche Informationsgespräche mit Betroffenen weit vor den Arbeiten anzusetzen. Gleichzeitig betonte er aber, er könne beim besten Willen noch keine konkreten Aussagen treffen. Die Explorationsarbeiten in Sachen Voraussetzungen für eine sichere und nachhaltige Lösung für die besonderen Anforderungen an den Heilwasserschutz seien zwar schon weit gediehen. Grundsätzlich spielten aber verschiedene Bedingungen eine Rolle.

Er wolle die Verantwortung nicht abschieben. Aber "wir können nicht loslegen, bevor wir nicht die wasserrechtliche Genehmigung haben, und die haben wir noch nicht." Das für die Stadt so wichtige Projekt sei eben "von allen Seiten zu prüfen, damit alle denkbaren Risiken ausgeschlossen werden können". So bleibt von außen nur die Möglichkeit zu interpretieren, was Blankenburg sagt und daraus eine Schätzung abzuleiten: Im Verlauf des nächsten Winter könnte es losgehen. Allzu weit vor der Kommunalwahl dürfte der Starttermin aber nicht liegen.

Eigentliches Anliegen des Oberbürgermeisters war aber die Vorstellung der im März beginnenden sogenannten Gassengespräche. Dabei sucht das Rathaus, Gasse für Gasse, das Gespräch mit den Betroffenen, die dazu persönlich eingeladen werden. Die Bürger sollten "auf dem Laufenden sein". Transparenz und frühzeitige Information seien wichtig.

Vorstellung der Ansprechpartner

Als Ansprechpartner stellte Blankenburg Angelika Despang vom Quartiersmanagement der Stadt, Katja Romeis, die bei der Neuen Altstadt für Projektkommunikation und Eigentümerberatung zuständig ist, und den Ingenieur Julian Klöffel vor.

Begonnen wird mit den Gassengesprächen in der Grabengasse. Das liegt dran, dass für diesen Abschnitt des Projekts die umfassendsten Kenntnisse vorliegen, erklärte Klöffel. Es heiße aber nicht, dass die Grabengasse auch die erste Etappe, der in mehreren Abschnitten erfolgenden Arbeiten sein wird, ergänzte Blankenburg.

Austausch mit den Betroffenen

Nach Angaben der Ansprechpartner sollen die Gassengespräche wirkliche Gespräche sein, also Austausch bieten. Natürlich bemühten sich die Ansprechpartner, Antworten für alle denkbaren Probleme zu haben. Vermutlich stellten sich manche Fragen aber eben erst in den Gesprächen mit den Eigentümern. Wichtig sei den Ansprechpartnern auch, erklärt Angelika Despang, die nötigen Informationen in "laiengerechter Sprache" zu geben.

Dass der Stadt mit dem Wegfall der Ausbaubeiträge bei dem Millionenprojekt ein wichtiges Element der Finanzierung fehlt, verursache schon Sorgenfalten, sagt Blankenburg. Letztlich glaubt er aber, "dass es uns gelingen wird, das vernünftig zu finanzieren". Selbst wenn das Projekt am Ende nur über eine Erhöhung der zuletzt so deutlich abgebauten Schulden verwirklicht werden könnte, führe sachlich kein Weg daran vorbei. Bad Kissingen müsse einfach in der Lage sein, Grundwasser und Heilquellen dauerhaft zu schützen.Siegfried Farkas