Neuer IHK-Präsident

Der Medienunternehmer Klaus D. Mapara ist neuer Präsident der Industrie- und Handelskammer (IHK) Würzburg-Schweinfurt. Der 60 Jahre alte Chef der Verlagsgruppe Krick samt iWelt AG in Eibelstadt (Landkreis Würzburg) wurde am Donnerstag von der IHK-Vollversammlung turnusgemäß als Nachfolger von Otto Kirchner gewählt. Kirchner ist geschäftsführender Gesellschafter der Fränkischen Rohrwerke in Königsberg (Lkr. Haßberge) und war seit 2015 Präsident. Maparas Amtszeit endet 2022.

Der Eibelstadter ist in der IHK kein Unbekannter, denn seit 2003 ist er Mitglied der Vollversammlung. Die aktuell 80 Mitglieder dieses Gremiums waren im Herbst von den 75 000 der IHK angeschlossenen Unternehmen gewählt worden. Mapara sitzt zudem seit 2005 im IHK-Präsidium und war zuletzt einer der beiden IHK-Vizepräsidenten.

Der 60-Jährige führt seit 1993 die Verlagsgruppe Krick, die auf den 2017 gestorbenen Würzburger Ehrenbürger Robert Krick zurückgeht. Mapara hatte 1988 bei Krick angefangen, bevor er dort 1990 Mitglied der Geschäftsleitung wurde.

Ein Modus der Kammer sieht vor, dass der Präsident immer im Wechsel aus den Stadt-/Landkreisen Würzburg und Schweinfurt sowie aus den Gremialausschüssen der Kammer kommen soll. Heuer war die Region Würzburg an der Reihe.

Bei einer Gala am Donnerstag im Congress Centrum in Würzburg stellte Mapara klar, dass er das Motto "Gemeinsam" in den Mittelpunkt stellen werde. Fachkräftemangel, Digitalisierung und die Folgen der globalen Handelskriege stellte er in den Mittelpunkt seines Wirkens.

Zu Maparas Stellvertretern wählte die Vollversammlung Geschäftsführerin Caroline Trips von der Trips GmbH aus Grafenrheinfeld bei Schweinfurt und Stefan Möhringer, Chef des Anlagebau-Betriebes in Wiesentheid (Lkr. Kitzingen). Festredner der Gala mit knapp 400 Gästen war der ehemalige Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank, Otmar Issing aus Würzburg.