Münnerstadt: Bunte Mischung im Stadtrat

Sieben statt bisher fünf Parteien bzw. Gruppierungen werden in den nächsten sechs Jahren im Münnerstädter Stadtrat sitzen. Nach zwölf Jahren Abstinenz sind die Grünen wieder zurückgekehrt ins Gremium. Die Spitzenkandidaten Christine Martin und Johannes Wolf haben ihr Ziel erreicht. Erstmals angetreten ist die Partei die PARTEI; für sie hat Adrian Bier es ins Gremium geschafft.

Große Veränderungen

Große Veränderungen gibt es bei der CSU. Hatte die Partei vor sechs Jahren noch neun Plätze (Leo Pfennig verließ später die Fraktion), so sind es jetzt nur noch sieben. Michael Kastl (Seubrigshausen) hat mit 4835 Stimmen das beste Wahlergebnis überhaupt erzielt. Er tritt das Amt des Bürgermeisters an. Arno Schlembach (Großwenkheim) kehrt nach sechsjähriger Pause in den Stadtrat zurück. Wiedergewählt wurden Johannes Röß (Großwenkheim), Jürgen Eckert (Fridritt), Burkard Schodorf (Seubrigshausen) und Michaela Wedemann (Reichenbach), die nachrückt, weil Michael Kastl Bürgermeister wird. Neu in den Stadtrat gewählt wurden Oliver Jurk (Kleinwenkheim) und Thorsten Harnus (Münnerstadt). Thomas Meckel (Münnerstadt), Thomas Klemm (Münnerstadt) und Georg Heymann (Großwenkheim) haben es nicht mehr in den Stadtrat geschafft.

Ein Sitz mehr

Zugelegt haben die Freien Wähler. Vor sechs Jahren erhielten sie drei Plätze im Gremium, später kamen zwei weitere durch Wechsel hinzu. Diesmal schafften sie es auf vier Sitze. Andreas Trägner (Reichenbach), Leo Pfennig (Münnerstadt) und Matthias Kleren (Althausen) ziehen erneut ein, Günter Scheuring (Münnerstadt) ist neu hinzugekommen. Ralf Verholen (Kleinwenkheim) und Dieter Petsch (Münnerstadt) waren nicht mehr angetreten.

Beinahe drei Sitze

Lange Zeit sah es so aus, als hätten die Grünen bei ihrer Rückkehr in den Stadtrat gleich drei Kandidaten ins Gremium bekommen, am Ende waren es zwei. Mit Christine Martin (Münnerstadt) und Johannes Wolf (Münnerstadt) ziehen die beiden Hauptinitiatoren ein. Zwölf Jahre lang waren die Grünen nicht im Stadtrat vertreten.

Keine Veränderungen

Absolut stabil ist die SPD. Mit Axel Knauff (Münnerstadt) und Britta Bildhauer (Münnerstadt) ziehen die beiden alten Stadträte der Partei auch ins neue Gremium ein. Gleiches gilt für Neue Wege. Fabian Nöth (Reichenbach) und Klaus Schebler (Windheim) haben den Wiedereinzug geschafft.

Ein etwas anderes Bild bietet sich bei Forum aktiv. Die Wählervereinigung hatte sich 2014 vier Stadtratssitze sichern können, später verließ Dieter Petsch die Fraktion. Er hatte sich jetzt nicht mehr zur Wahl für ein Stadtratsmandat gestellt, ebenso wie Hubert Holzheimer (Münnerstadt). Nun verfügt die Gruppierung Forum aktiv nur noch über zwei Sitze. Rosina Eckert (Münnerstadt) wurde wiedergewählt, Norbert Schreiner (Münnerstadt) ist neu hinzugekommen. Rita Schmitt (Reichenbach) hat den Wiedereinzug verpasst.

Ganz neu im Stadtrat ist die Partei PARTEI, die erstmals angetreten ist. Adrian Bier (Münnerstadt) wird sie jetzt im Stadtrat vertreten.

Diese 20 Stadträte stellen den aktuellen Stand am Montag dar und setzen voraus, dass die Gewählten das Amt auch annehmen.