Moderne Maßbacher Musikanten

Gemeinsam in der Kapelle Musik zu machen, wird in Maßbach seit mehr als 100 Jahren groß geschrieben. Schon vor dem Ersten Weltkrieg traf man sich, um bei Dorffesten und Jubiläen aufzuspielen. 1989 ehrte der Nordbayerische Musikbund die Maßbacher deshalb für 85 Jahre "Einsatz im Dienst der Deutschen Blasmusik". Damals hatte der 1969 neu gegründete Musikverein gerade mal 20 Lenze erlebt. Jetzt feiern die Maßbacher aber nun das 50. Jubiläum.

Zünftiger Kommersabend

Das große Fest findet am 13. und 14. Juli am Schützenhaus statt. Am kommenden Samstag, 6. April, werden aber in der Lauertalhalle beim zünftigen Kommersabend ab 18 Uhr bereits zahlreiche verdiente Mitglieder geehrt. Dabei sind auch befreundete Vereine und Kapellen, denn natürlich gibt´s an diesem Abend auch jede Menge Musik.

Dem früheren Bürgermeister Erich Schmitt war es seinerzeit wichtig gewesen, in Maßbach wieder eine feste Musikgemeinschaft zu etablieren. 1969 ging er das Projekt zusammen mit Anton Maier vom TSV schließlich an. Anton Kümmeth aus Fladungen wurde als Dirigent verpflichtet. 28 Jungen und Mädchen traten am 7. Dezember 1969 schließlich zur ersten Unterrichtsstunde an, nachdem die Kommune und die Eltern die Instrumente beschafft hatten.

Ende 1969 Musikverein gegründet

Vier Monate später wurde im Gasthaus Krone dann der neue Musikverein aus der Taufe gehoben, zu dem 31 in Ausbildung befindliche Musiker und 111 Fördermitglieder zählten.

Kurt Deuter übernahm den Vorsitz. Lange dauerte es nicht, bis der Verein dem Nordbayerischen Musikbund beitrat und somit auch an Wertungsspielen teilnahm. 1973 konnten sich die Musiker endlich auch eine einheitliche Tracht anschaffen. Inzwischen hatten die Musiker unter Lothar Kümmeth auch moderne Unterhaltungsmusik einstudiert. Dieser flotte Sound ließ sie nicht mehr los. Und als Kümmeth 1988 seine Arbeit als Leiter der Kapelle wieder aufnahm, schlugen die Musiker ein neues Kapitel ihres musikalischen Wirkens auf. Ein Jahr später fanden sie endlich auch geeignete Probenräume: Der frühere Bullenstall der Gemeinde,

Die musikalische Klangvielfalt wurde durch den Einsatz von beispielsweise E-Gitarre, E-Bass und Keyboard erweitert.

1999 hatte der Verein 158 Mitglieder, davon 130 fördernde, 21 aktive Musiker und sieben in Ausbildung. Heute hat der Verein, nach Angaben von Organisationsleiter Oliver Gleichmann, etwa 125 Mitglieder. Aktiv dabei sind 25 Musikanten - übrigens mehr Frauen (13) als Männer. Die Musiker spielen die ganz traditionellen Stücke. Aber sie haben auch ihren eigenen Big Band Sound entwickelt, sagt Gleichmann, der selbst in der Kapelle mitmischt. Rock- und Popmusik gehört unbedingt zum Repertoire. Zwischendurch darf's auch mal ein Schlager sein. Den modernen Zeitgeist musikalisch umzusetzen, hält Gleichmann für wichtig, denn schließlich müsse man sich als "aus der Masse abheben". Und mit moderner Musik könne man die jungen Leute auch in der Kapelle halten.Isolde Krapf