Mittelstandspreis für Hanse Haus in Oberleichtersbach

Die Hanse Haus GmbH & Co. KG bleibt auf Erfolgskurs. Wie das Unternehmen mitteilt, wurde der Fertighausanbieter jüngst mehrfach ausgezeichnet. Bei der Focus-Money-Kundenumfrage schnitten die Rhöner als "fairster Fertighausanbieter" in allen sechs Kategorien mit sehr gut ab. Des Weiteren erhielt das Unternehmen das Bonitätszertifikat "CrefoZert" der Creditreform. Das positive Abschneiden beim "Großen Preis des Mittelstandes" stelle nun erneut die Kompetenz des Fertighausanbieters unter Beweis, heißt es aus dem Unternehmen. Die Preisverleihung fand Ende Oktober in Berlin statt.

Hanse-Haus-Geschäftsführer Marco Hammer freut sich über die Auszeichnung: "Sie konnte nur durch die gute Zusammenarbeit und das Engagement unserer Mitarbeiter erreicht werden. Hierfür sind wir jedem einzelnen unserer Mitarbeiter dankbar."

Jährlich im November fordert die Oskar-Patzelt-Stiftung Kommunen, Verbände, Institutionen und Firmen auf, mittelständische Unternehmen für den "Großen Preis des Mittelstandes" zu nominieren. Hanse Haus wurde zum vierten Mal in Folge für den Preis vorgeschlagen. Nominiert wurde das Unternehmen von der "Imbena Consult GmbH" und dem Landkreis Bad Kissingen.

Bewertet werden die Firmen in ihrer Gesamtheit und zugleich in ihrer sozialen Rolle. In fünf Wettbewerbskriterien müssen die Anforderungen erfüllt werden: Gesamtentwicklung des Unternehmens, Schaffung/Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, Modernisierung und Innovation, Engagement in der Region sowie Service, Kundennähe und Marketing. 2018 haben am Wettbewerb, der als begehrteste Auszeichnung im Mittelstand gilt, etwa 5000 Unternehmen teilgenommen. Auf Bundesebene wurden zehn Unternehmen ausgezeichnet, eines davon ist Hanse Haus. Der Fertighausanbieter punktete nicht nur in betriebswirtschaftlicher Hinsicht.

Soziale Werte

Die Jury habe auch die sozialen Werte von Hanse Haus, wie unter anderem das vorbildliche Engagement für die Mitarbeiter und die Region, gewürdigt. Als Beispiel führt das Unternehmen an, dass man zahlreiche Gemeinden, Sport- und Musikvereine in der Umgebung unterstütze. Zudem veranstalten die Azubis jährlich einen Weihnachtsmarkt - der Erlös wird für einen guten Zweck gespendet.

Da Hanse Haus in den Vorjahren als Finalist und dann als Preisträger der Region Bayern ausgezeichnet wurde, wurde nun eine Ehrung auf Bundesebene erreicht. Die Oberleichtersbacher, die im vergangenen Jahr von Equistone Partners Europe übernommen wurden, dürfen sich über den Preis "Premier-Finalist", die zweithöchste Auszeichnung der Oskar-Patzelt-Stiftung, freuen. Den Titel "Premier Finalist" erhielten neben Hanse Haus lediglich drei weitere Unternehmen.

Michael Nöth