Magischer Ort lässt auf sich warten

Seit Jahren will Hammelburg auf der werbeträchtigen Landkarte besonderer Aussichtspunkte der frankenweiten Aktion "Wein. Schöner. Land!" vermerkt werden. Am Ofenthaler Berg soll dazu, mit Blick auf die Stadt, ein Pfad mit Hörstationen entstehen. Die Einweihung des Punktes unter dem Schlagwort "terroir.f" war rechtzeitig zur Weinfestsaison ab Ende Mai geplant. In den zurückliegenden Wochen herrschte bei den Winzern vor Ort Unsicherheit darüber, ob der Termin zu halten ist.

Baubeginn im August?

Auf Nachfrage dieser Zeitung rücken die Planer den bisherigen Zeitplan zurecht. Architekt Thomas Wirth vom Büro arc.gruen (Kitzingen) geht inzwischen von einem Baubeginn im August aus. Fertigstellung soll dann im Oktober sein. Die Förderzusage gibt es schon, aktuell wird an der Ausschreibung gearbeitet. Voraussichtlich im Juni sollen die Angebote eingeholt werden.

Den Grund für die Verzögerungen sieht Wirth in der allgemein guten Auftragslage. "Wir kriegen keine Handwerker", berichtet er auch von anderen Projekten seines Büros. Besonders betroffen sei der Metallbau, der für die Erstellung der Hörstationen im Hammelburger Weinberg eine zentrale Rolle spielt. Wohin das führen kann, schildert Wirth anhand eines Beispiels aus seinem Büro, wo es jüngst für ein Gewerk nur ein einziges Angebot gab - und das zum dreifachen Preis. Um einen vernünftigen Preis zu erzielen, habe man die Ausschreibung aufgehoben und das Projekt verschoben. "Wir mahnen aktuell öfter zur Geduld", lässt der Architekt wissen.

So schließt Wirth nicht aus, dass die Lage im Handwerk auch die Fertigstellung des Aussichtspunkts über Hammelburg weitere Monate zurückwirft. Sollten bei der Ausschreibung im Frühsommer keine angemessenen Angebote eingehen, spielt der Architekt mit dem Gedanken, das ganze Vorhaben auf das Frühjahr 2020 zu verschieben. Denn anders als in Hammelburger Winzer-Kreisen befürchtet, muss das Projekt nicht Ende des Jahres abgeschlossen werden. Die vereinbarten Zuschüsse fließen auch bei einer Fertigstellung 2020 noch.

Kostenansatz von 190 000 Euro

Stadtbaumeister Detlef Mohr ist zuversichtlich, dass im August mit dem Bau begonnen werden kann. Optimistisch ist er auch, dass der Kostenansatz von 190 000 Euro eingehalten werden kann. Kritik, dass sich das Genehmigungsverfahren zu lange hinziehe, teilt er nicht. Angesichts der vielen Beteiligten bewege man sich in einem vertretbaren Rahmen, zumal der Grunderwerb für einen Teil des Aussichtspunkts Zeit gekostet habe. Bereits vor den Sommerferien 2018 hatte der Stadtrat die Vorplanung für den Aussichtspunkt gebilligt. "Wir freuen uns, dass er nun kommt", sagt Stefan Ruppert zur jüngsten Entwicklung. Er geht von einer erheblichen Außenwirkung aus. Von Jahr zu Jahr steige die Anzahl der Ausflügler in den Weinbergen spürbar. Das neue Aushängeschild werde diesen Trend fortsetzen. Dass es jetzt zu Verzögerungen kommt, findet Ruppert bedauerlich. Immerhin ziehen sich die Überlegungen für diese Maßnahme schon über Jahre hin. Dass dem Weinbauverein das Projekt am Herzen liegt, will er mit einer Finanzspritze von 10 000 Euro untermauern. Der Hammelburger Aussichtspunkt wird der 18. von insgesamt 20 in ganz Franken. Gedacht ist an einen kleinen Weg durch einen Weinbergszipfel, auf dem an einem stilisierten Zeitstrahl an vier Hörsäulen aus Corten-Stahl Informationen abgerufen werden können - gesprochen möglicherweise in Hammelburger Dialekt. Fahnen und Sitzbänke sollen den Aussichtspunkt ergänzen. Betrieben werden sollen die Säulen mit Akkus. dübi