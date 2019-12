Lilly Klitsch liest am besten

Ein bisschen schwieriger wird es oft in der zweiten Runde. Da geht es um einen in der Regel unbekannten Text. Das ist anspruchsvoll und gibt oft den Ausschlag.

Beim Schulentscheid in den beiden sechsten Klassen des Franz-Miltenberger-Gymnasiums war es am Ende Lilly Klitsch aus der 6b, die die Herausforderungen beider Runden am besten meisterte. Sie gewann nach übereinstimmender Auffassung der Juroren Stefan Bub (Leiter des Gymnasiums), Marlon Benkert (Schülersprecher) und Siegfried Farkas (Redaktion der Main-Post) klar. Unter den fünf weiteren Leserinnen und Lesern im Schulfinale ging es eher knapp zu. Platz zwei errang Tabea Ziegler, Platz drei Souhail Louzim.

Die Bücher, aus denen sie in der ersten Runde lasen, hatten die Schülerinnen und Schüler selbst gewählt. Bei den Textstellen für die zweite Runde handelte es sich um Passagen aus Stefanie Höflers Kinderbuchdebüt "Mein Sommer mit Mucks".Siegfried Farkas