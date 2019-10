Landratswahl: SPD schickt Thomas Menz ins Rennen

Der Name ist nicht wirklich eine Überraschung. Thomas Menz soll bei der Kommunalwahl im März für die SPD in das Rennen um das Amt des Landrats gehen. Der 47-Jährige ist Fraktionssprecher der Sozialdemokraten im Kreistag und sitzt auch im Stadtrat von Bad Kissingen. Menz ist nach Amtsinhaber Thomas Bold (CSU) und der grünen Bundestagsabgeordneten Manuela Rottmann jetzt der dritte Kandidat für das Amt.

Bei seiner Vorstellung am Donnerstag in Bad Kissingen legte Menz gleich eine Art Wahlprogramm vor. Als Ziele bezeichnete er darin unter anderem den Erhalt der Krankenhausstandorte im Landkreis. Auch eine Geburtsstation müsse es wieder geben. Das Radwegenetz müsse ausgebaut, der Öffentliche Personennahverkehr erweitert werden. Für Bürger und Wirtschaft sei schnelles Internet wichtig. Als stellvertretendem Kreisgeschäftsführer des Roten Kreuzes ist ihm die Schaffung einer Servicestelle Ehrenamt im Landratsamt wichtig. far