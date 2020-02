Seit 18 Jahren steht Thomas Bold (CSU) an der Spitze des Landkreises. Der 59-Jährige kam in Neuwirtshaus zur Welt, machte in Hammelburg Abitur und ging danach zur Polizei. 1996 wurde er Bürgermeister in Wartmannsroth, sechs Jahre später wurde er Landrat. Im Interview erklärt er, warum er beim Nahv...