Konzert: Premiere für Autokino

"Was fehlt den Leuten gerade?", fragte sich das Ehepaar Melissa und Lenny Lenz aus Geldersheim vor einigen Wochen. "Natürlich Unterhaltung in Form von Konzerten", die durch die Coronapandemie erst mal flächendeckend abgesagt sind. Eine echte Perspektive, ab wann Menschen wieder dicht gedrängt vor Bühnen ihre Stars feiern können, ist nicht absehbar. Aber wie wäre es, wenn der Künstler zwar auf der Bühne steht, das Publikum aber nicht im Freien steht, sondern mit Autos vor der Bühne live mit dabei ist? Das klingt etwas verrückt, wird aber seit Kurzem bereits in einigen Bundesländern recht erfolgreich praktiziert.

Am Freitag, 29. Mai, 20 Uhr, wird es nun auch das erste Autokino-Konzert in Schweinfurt geben. Dem Brainstorming im Hause Lenz folgte die Gründung der eigenen Firma "Car and Concert". Nach Wochen der organisatorischen Hürden, folgte nun das Okay der Stadt. Schließlich müsse das Konzept, was die geltenden Vorschriften des Infektionsschutzgesetzes betrifft, lückenlos sein.

Auf der Bühne stehen wird am Freitagabend auf dem Schweinfurter Volksfestplatz neben einigen Djs dann mit dem Rapper Kay One ein bekannter Name aus Funk und Fernsehen. "Die meisten Künstler sind noch skeptisch, was Autokino-Konzerte angeht", heißt es von Seiten der Veranstalter: "Aber Kay One fand die Idee geil und war gleich dabei."

Über den genauen Ablauf des Konzerts informieren die Organisatoren über ihre Homepage. Essen und Trinken können sich die Besucher kontaktlos über ihre Handys per Whatsapp direkt ans Autofenster bringen lassen, und der Live-Sound wird über eine UKW-Radio-Frequenz auf dem Autoradio empfangbar sein. Ein Ticket kostet pro Auto zwischen 69,90 Euro und 99,90 Euro - je nachdem, wie viele Personen mit an Bord sind. Rund 50 Mitarbeiter sollen für einen reibungslosen Ablauf des Events sorgen. Wer nicht direkt vor der Bühne parken darf, kann beruhigt sein: Der Veranstalter kündigt unter anderem mehrere "Riesen-Leinwände" an. skr