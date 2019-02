Kirchen bestürzt über Austritte

Der Trend, den großen christlichen Kirchen den Rücken zu kehren, hält an. Nach einer Umfrage des Bayerischen Rundfunks (BR) bei bayerischen Städten mit mehr als 20 000 Einwohnern ist die Zahl der Austritte 2018 deutlich gestiegen. Bei den Vertretern der katholischen und der protestantischen Kirche in Bad Kissingen hat diese Umfrage sogar Bestürzung ausgelöst. Denn für die Kurstadt erbrachte sie besonders problematische Ergebnisse. Kissingen ist die Stadt, in der die Zahl der Austritte 2018 am stärksten stieg. Laut BR um 74 Prozent.

Stadtpfarrer Gerd Greier weiß zwar, dass in der Kurstadt besondere Verhältnisse herrschen: Menschen, die sich die Stadt als Altersruhesitz wählen und schon länger keine Bindung an die Kirche mehr empfinden, stellen beim Ummelden oft auch ihre Kirchenzugehörigkeit in Frage. Auch Geld spielt eine Rolle. Viele wollen nichts mehr für etwas ausgeben, hinter dem sie nicht stehen. Den starken Anstieg von 2018 erklärt das aber noch nicht.

Probleme transparent aufarbeiten

Natürlich sei die "Großwetterlage" ungünstig für die Kirche, sagt Greier mit Blick auf Schlagzeilen um Missbrauch oder allzu lockeren Umgang mit Geld in der Kirche. Solche Dinge seien in der Tat schmerzhaft. Es führe aber kein Weg daran vorbei, sie offen aufzuarbeiten. Und auch wenn ihn die Nachricht vom sprunghaften Anstieg vor Ort "sehr getroffen" habe, findet Greier es falsch ,"in Resignation oder Depression zu verfallen".

Man dürfe bei aller Kritik nicht vergessen, dass Kirche viel Gutes tue. Nicht nur bei den Kindergärten werde kirchliches Geld in Bad Kissingen hilfreich eingesetzt. Unabhängig vom konkreten Engagement für die Gesellschaft, bietet die Kirche aus Greiers Sicht zudem eine "sehr positive Botschaft für Frieden". Nur gelinge es ihr zurzeit nicht, "das Wesentliche dieser Botschaft rüberzubringen".

Ein konkreter Anlass für die Entwicklung der Austritte lässt sich in Kissingen nicht finden. In der Umgebung der Kurstadt gab es zwar einen Fall von sexuellem Missbrauch durch einen Priester. Der Vorfall liegt aber weit zurück. Öffentlich geworden ist der Missbrauch 2016. Auswirkungen hätten sich also gleich damals oder 2017 zeigen müssen, nicht erst zwei Jahre später.

Christel Mebert, Erste Pfarrerin der evangelischen Pfarrgemeinde in Bad Kissingen, unterstreicht das. Sie vermag keinen konkreten örtlichen Grund der Entwicklung zu erkennen. Für die Entscheidung, eine Kirche zu verlassen, von der man sich innerlich entfernt hat, reiche oft schon eine überörtliche Negativschlagzeile aus. "Lebenslängliche Zugehörigkeit" ohne Hinterfragen, wie von früher gewohnt, "das gibt's nicht mehr."

Kissinger Besonderheiten sieht auch Mebert nur in der besonderen Situation der Zuziehenden. Den Effekt, dass jemand mit einem Umzug eine ihm fremd gewordene Kirche verlässt, kennt sie auch von jüngeren Menschen. Wenn die beruflich in die Gegend wechseln und vielleicht zum ersten Mal Kirchensteuer zahlen sollen, stellen sie oft gleich die Grundsatzfrage.

Die Pfarrerin vermutet zudem, dass der Schrecken, den die Nachricht des BR auslöste, statistische oder arithmetische Hintergründe hat. Eine Einschätzung, die der Blick auf Details schnell bestätigt. Das Datenmaterial der Stadt weist für 2017 in Bad Kissingen insgesamt 88 Kirchenaustritte aus. 61 für die katholische und 27 für die evangelisch-lutherische Kirche. Im Jahr darauf waren es laut Rathaus zusammen 153 Austritte, 109 katholische, 43 evangelische und ein evangelisch-freikirchlicher.

2017 war ein Ausreißer

Der dramatische Anstieg von 2017 auf 2018 relativiert sich deutlich, wenn man 2016 einbezieht. Damals gab es laut Rathaus 83 Austritte auf katholischer und 40 auf protestantischer Seite. Dazu noch einen evangelisch-freikirchlichen.

Insgesamt sind das 124. Von 2016 auf 2018 fiel der Anstieg also mit gut 23 Prozent wesentlich moderater aus als von 2017 auf 2018.

Genauer hinsehen lohnt sich auch in anderer Hinsicht: Die 153 Kissinger Austritte von 2018 machten etwa 1,1 Prozent der katholischen und evangelischen Christen in der Kurstadt aus. Zum Vergleich: 13 879 Austritte in München entsprachen rund 2,2 Prozent der Gesamtzahl an Katholiken und Protestanten in der Landeshauptstadt. Wirklich beruhigt fühlt sich Pfarrer Greier durch solche Blicke hinter die Zahlen jedoch nicht.

Keine Patentlösungen

Patentlösungen, die der allgemeinen Entwicklung effektiv entgegenwirken, hat keine der beiden großen christlichen Kirchen vorzuweisen. Christel Mebert glaubt, "wir müssen weg von der Komm-Struktur", also dem Warten, dass die Menschen zur Kirche kommen, und stattdessen mehr "Geh-Struktur" entwickeln, also mehr auf die Leute zugehen. "Wir erstellen tolle Konzepte", sagt die Pfarrerin, sie glaube aber, es sei falsch, zuviel "Zeit mit Konzepten und Verwaltung" zu verbringen. Viel wichtiger sei, vor Ort bei den Menschen zu sein. far