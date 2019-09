Kinder-Stadtmarkt Bad Kissingen: Spielen, Flohmarkt, Shoppen und mehr

1995 war Premiere. Inzwischen ist der Kinder-Stadtmarkt längst etabliert. Dementsprechend war bei Superwetter gestern in der Innenstadt jede Menge los. Dem Flohmarkt fiebern manche Kids regelrecht entgegen: Entweder kann man dort vielleicht die Modelleisenbahn oder das Lego-Teil finden, das man schon lange sucht. Oder die Mädchen und Buben verkaufen selbst Etliches vom eigenen Spielzeug, dem sie meist längst entwachsen sind.

"Platz für Neues"

Ganz so leicht fällt das aber gar nicht. Sophia (6) und Lena (9) aus Nüdlingen können ein Liedchen davon singen. Sie verkaufen zum zweiten Mal Dinge, die sie zu Hause jetzt entbehren können. Es dauerte aber ein bisschen, bis sie wussten, was sie auf den Flohmarkt mitnehmen wollen, denn schließlich hängen an so manchem Spielzeug zahlreiche Erinnerungen. Vater Steffen sieht es pragmatisch: "Es macht frei, wenn sie etwas hergeben, und es schafft Platz für was Neues." Zudem lernen die Kinder bei ihren Verhandlungsgesprächen sich auszudrücken, sagt der Vater. "Und letztendlich begreifen sie, dass Einkaufen Geld kostet."

Sparen auf ein Haustier

Familie Miske aus Euerdorf ist zum ersten Mal zum Flohmarkt nach Bad Kissingen gekommen. Angelina (12), Leonie (10) und Fynn-Lucca (7) wünschen sich nämlich ein Meerschweinchen, sagt Vater Sebastian. Indem sie Spielzeug und Ähnliches verkaufen, wollen sie das Geld erlösen, das die Anschaffung des Haustiers samt Hütte kostet. "Die Kinder lernen, dass man etwas dafür tun muss, um etwas zu erreichen", sagte Mutter Lilly. So mache man Kinder auch selbstständig.

In der Bachstraße reiht sich Verkaufsstand an Verkaufsstand. Man findet dort die tollsten Dinge. Das schätzen auch die zahlreichen Kunden, die sich um die Waren scharen. Die kleine Emily zum Beispiel ist happy, weil sie endlich ein schönes Kuscheltier gefunden hat. Sie ist aus Hambach und bei Oma Nina Voit in Bad Kissingen zu Besuch. Was lag da näher, als zum Kinder-Stadtmarkt zu gehen.

Kerstin Reckert (Poppenroth) ist mit ihren Kindern Leo, Lucia und Lukas jedes Jahr auf dem Flohmarkt unterwegs. Die Familie hat sogar ein spezielles Flohmarkt-Mobil dabei, in welches die Kinder ihre Schnäppchen gleich einladen können.

Wer am Sonntag lange genug durch den Flohmarkt gezogen war, ging weiter zu den Spielstationen der Stadtjugendarbeit: Das Angebot ist sehr groß: Vielleicht zuerst die Rollenrutsche oder doch die Hüpfburg? Das Bälle-Bad nehmen oder auf Dosen schießen? Und dann ist da ja auch noch auf der Showbühne am Feuertürmle ständig was geboten.

Feuerwehr mit Drehleiter

Staunend steht so mancher Steppke vor den riesigen roten Mobilen der Feuerwehr und vor der Drehleiter, die auch aufgebaut ist und bis ganz oben in den Himmel zu ragen scheint. Aber auch andere Vereine und Institutionen zeigen ihre Attraktionen und informieren darüber, was sie im Alltag machen.

Beim Kinder-Stadtmarkt kommen Besucher ohne Kinder ebenfalls auf ihre Kosten, denn überall gibt's was zu sehen, vielleicht auch zu staunen. Man hört Musik, es duftet an den Imbiss-Ständen, und man kann in Geschäften bummeln gehen.