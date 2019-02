Kiloweise mit Marihuana gedealt

Es ist der 27. Oktober 2017, mittags in einem Ort bei Münnerstadt. Ein 60-Jähriger kauft zwei Kilo Marihuana und zehn Gramm Kokain bei seinem Lieferanten. 7750 Euro zahlt er. Das Marihuana verkauft er später zu einem höheren Preis weiter, das Kokain behält er.

So oder ähnlich handelt der Mann in fünf weiteren Fällen in den folgenden fünf Monaten. Mal ist es ein Kilo "Gras", mal zwei, bei einer Lieferung erhält er fünf Gramm Kokain. In einem Fall verkauft er das Marihuana nicht weiter. In einem nimmt er es wegen schlechter Qualität zunächst nicht ab, besteht auf eine Nachlieferung. Als der Lieferant festgenommen wird, versorgt ihn ein anderer Mann mit Drogen.

Insgesamt kauft der Angeklagte neun Kilo Marihuana und 25 Gramm Kokain für 34 000 Euro. Zudem hatte er eine Cannabisaufzuchtanlage mit sechs Pflanzen zu Hause. Das geht aus der Anklageschrift der Staatsanwaltschaft hervor. Darin wirft diese dem 60-Jährigen einen "schwunghaften Handel mit Betäubungsmitteln" vor. Vor dem Schöffengericht musste er sich wegen Erwerb und Besitz sowie Handel mit Betäubungsmitteln verantworten.

"Wie auf einem Basar"

Der Angeklagte lässt die Vorwürfe über seinen Verteidiger im Großen und Ganzen einräumen. Grundsätzlich sei alles richtig, was in der Anklage steht. Bei den Mengen gebe es Abweichungen. So spricht der Verteidiger unter anderem von einem statt zwei Kilo im Fall vom 27. Oktober 2017. Das Kokain habe der 60-jährige Rentner nicht selbst verlangt, sondern es angenommen, um die Lieferanten "bei der Stange zu halten". Es sei "überhaupt nicht seine Droge". Der Verteidiger gab an, dass der Angeklagte seit über 20 Jahren an einem "extremen Schmerzsyndrom" leide, weshalb er begonnen habe, Marihuana zu konsumieren.

Die beiden Lieferanten stellen die Situation anders dar. Der Angeklagte habe zwei bis drei Lieferungen von ihm erhalten, sagte der 32-Jährige, der den Mann zuerst mit Drogen versorgte. Drei bis vier Kilo Marihuana seien es gewesen, pro Verkauf ein halbes bis ein Kilo. Der 60-Jährige habe sich "allgemein immer beschwert": über die Qualität der Ware und über den Preis. "Beim nächsten Geschäft musst du mir entgegenkommen und es billiger machen", habe er gesagt. Es sei wie "Handeln auf einem Basar" gewesen. Nach dem Kokain habe der Mann selbst gefragt. "Wenn du das Kokain nicht bringst, nehme ich dir auch das Marihuana nicht ab", zitiert der 32-jährige Zeuge. "Er war schon scharf drauf."

Marihuana in Einmachgläsern

Der zweite Lieferant schildert die Drogenverkäufe ähnlich. Drei Kilo Gras habe er dem 60-Jährigen besorgt, zudem zehn Gramm Kokain. Insgesamt seien es Drogen zum Preis von etwas mehr als 13.000 Euro gewesen. Der Angeklagte habe sich oft über die Qualität des Marihuanas beschwert und ihm vorgeworfen, es sei nicht das, was er sich vorher testweise angesehen habe.

Ein Polizist gab vor Gericht an, dass bei einer Durchsuchung 8450 Euro Bargeld beim Angeklagten gefunden worden seien. Zudem habe er Marihuana, Haschisch und Kokain zu Hause gehabt.

Laut Anklageschrift waren es etwas mehr als 900 Gramm Marihuana, 300 Gramm Haschisch und 3,4 Gramm Kokain. Nach Angaben des Polizisten habe der 60-Jährige das Marihuana in Einmachgläsern im Wohnzimmer aufbewahrt. "Die Mengen sind nicht mehr für den Eigengebrauch", sagte der Polizist.

Die Staatsanwaltschaft forderte eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und drei Monaten. Die Verteidigung plädierte auf eine Bewährungsstrafe. Das Gericht folgte der Verteidigung und verurteilte den Angeklagten zu zwei Jahren auf Bewährung.