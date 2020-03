Kilianshof: Brandschutz und Geselligkeit

Sieben Übungen, ein Einsatz und vier Lehrgänge: Die Feuerwehr Kilianshof als kleinste Feuerwehr der Gemeinde Sandberg ist engagiert, sowohl im feuerwehrtechnischen wie auch gesellschaftlichen Bereich. Immerhin ist sie der einzige Verein im Ort und somit auch für gesellige Veranstaltungen wie Maibaumaufstellung und das Spielplatzfest zu ständig.

Kommandant Gregor Holzheimer und Vorsitzender Joachim Kleinhenz berichteten in der Versammlung noch vor der Verschärfung der Corona-Krise jeweils über die Aktivitäten und Aufgaben des vergangenen Jahres. Lob hatte der Kommandant für die Übungsbeteiligung und die Bereitschaft, Lehrgänge zu besuchen. Es handelte sich um Sprechfunk-, Motorsägen-, Maschinistenlehrgänge sowie um den Lehrgang "Leiter einer Wehr". Der einzige Einsatz war ein Verkehrsunfall an der Dorfeinfahrt. Des Weiteren galt es einen Rohrbruch an einer Leitung vor einem Überflurhydrant zu beheben. Im Feuerwehrhaus wurden neue Rollos eingebaut, der Funk im Fahrzeug bekam ein Update, der Schulungsraum wurde umgeräumt und der Telefonanschluss wurde erneuert.

Reibungslose Neuwahlen

Zu den Aktivitäten des Feuerwehrvereins zählt der Aufbau und Abbau des Christbaums und des Maibaums. Es wurde gemeinsam an der Hütte gegrillt, das Johannisfeuer abgehalten und ein Spielplatzfest organisiert. Reibungslos ging die Neuwahl bei dem Feuerwehrverein Kilianshof vonstatten. Joachim Kleinhenz wurde als Vorsitzender im Amt bestätigt, Kommandant Gregor Holzheimer als stellvertretender Vorsitzender. Schriftführerin ist Hanna Manger und Kassiererin Maria Söder. Zu Beisitzern wurden Siegfried Söder und Nadja Rockenzahn gewählt. Die Kasse wird von Robert Suckfüll und Andreas Rockenzahn geprüft.

Kreisbrandrat Stefan Schmöger stellte fest, dass Kilianshof mit seinen 40 Einwohnern und den 44 Mitgliedern der Feuerwehr wohl einmalig im Landkreis sei. Ehrungen wurden für 25 Jahre Mitgliedschaft an Maria Söder, Kathrin Cavallo, Rudolf Söder, Adelheid Dücker und Marco Söder ausgesprochen. mec