Kandidaten-Check in Stralsbach: Die Qual der Wahl erleichtern

In wenigen Wochen sind auch die Bürger im Landkreis Bad Kissingen aufgerufen, ihre Kreuze bei der Kommunalwahl zu setzen. Die Redaktion möchte im Vorfeld die Kandidaten und deren Ideen für "ihren" Ort vorstellen. In Burkardroth werden Frank Heckelmann (parteilos) und Daniel Wehner (CSU) für das Bürgermeisteramt ins Rennen gehen. Die Redaktion veranstaltet mit beiden ein neues Format: Am Donnerstag, 13. Februar, findet der Kandidaten-Check in Stralsbach statt.

Bei dieser Gelegenheit sollen aber nicht nur die Fragen der beiden Moderatoren Annett Lüdeke, stellvertretende Redaktionsleiterin der Saale-Zeitung, und Redaktionsvolontär Johannes Schlereth zur Sprache kommen. Auch Sie, unsere Leser, erhalten die Möglichkeit, ihre Anliegen zu thematisieren. Dies kann ganz verschiedene Felder betreffen, so zum Beispiel Wirtschaft und Infrastruktur, aber auch soziale und kulturelle Punkte. Um die Aspekte beim Kandidaten-Check beleuchten zu können, reicht eine E-Mail mit der Frage und dem Betreff "Kandidaten-Check" an j.schlereth@infranken.de. Außerdem ist Johannes Schlereth montags bis freitags von 9 bis 17.30 Uhr unter der Telefonnummer 0971/8040 146 zu erreichen.

Der Kandidaten-Check im Markt Burkardroth findet am Donnerstag, 13. Februar, ab 19 Uhr im Saal des Landgasthofs "Weißes Rössl" in Stralsbach statt. Auch hier ist die zahlreiche Teilnahme der Leser erwünscht. Aus Planungsgründen ist eine Anmeldung bei Johannes Schlereth unter den oben genannten Kontaktdaten erforderlich. Insgesamt haben wir 60 Plätze zu vergeben.

Die Kandidaten-Checks im Landkreis Bad Kissingen

Veranstaltung Anlässlich der Kommunalwahl finden in unserem Verbreitungsgebiet mehrere öffentliche Veranstaltungen statt, bei denen die verschiedenen Kandidaten aufeinander treffen.

Bad Brückenau Dort treffen am 6. Februar um 19 Uhr Dirk Stumpe (PWG), Jochen Vogel (CSU) und Jan Marberg (SPD) in der Georgi-Kurhalle aufeinander. Ansprechpartnerin ist Saale-Zeitungs Redakteurin Ulrike Müller. Sie ist unter der E-Mail Adresse u.mueller@infranken.de erreichbar.

Oberthulba In der Mehrzweckhalle treffen am 20. Februar um 19 Uhr Thomas Bold (CSU), Thomas Menz (SPD) und Dr. Manuela Rottmann (Grüne) bei der Podiumsdiskussion zur Landratswahl aufeinander. Der Ansprechpartner für die Veranstaltung ist Benedikt Borst. Fragen können per E-Mail an b.borst@infranken.de geschickt werden.

Bad Kissingen Noch nicht abschließend geklärt ist das Podium mit den Oberbürgermeisterkandidaten Gerhard Schneider (CSU), Dirk Vogel (SPD) und Peter Eggen (AfD). Angedacht ist dafür der Donnerstag, 27. Februar. Fragen gehen über b.borst@infranken.de an Benedikt Borst.

Münnerstadt In der Mehrzweckhalle findet am 5. März um 19 Uhr der letzte Kandidaten-Check statt. Den Fragen der Redakteure und unserer Leser stellen sich dort die Kandidaten Andreas Trägner (Freie Wähler), Michael Kastl (CSU), Sonja Johannes ("Die Partei") und Axel Knauff (SPD). Fragen an die Kandidaten können an via E-Mail über die Adresse t.malz@infranken.de an Redakteur Thomas Malz geschickt werden. josch