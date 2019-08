Interviews für die neue Ausstellung

Ab dem 5. Dezember 2019 wird im Museum für Franken auf der Festung Marienberg in Würzburg eine neue Ausstellung des Bezirks Unterfranken zu sehen sein. "Woher | Wohin - eine Ausstellung vom Ankommen und Weggehen" ist sie betitelt. Und weil es das Museum für Franken ist, sollen am besten auch viele Menschen aus Franken darin zu Wort kommen. Deshalb ist im Vorfeld der Ausstellung die Meinung der Unterfranken gefragt, wenn es heißt "Was braucht ein Ort, damit du dich zu Hause fühlst?"

Zu allen Zeiten verließen Menschen aus unterschiedlichen Gründen ihre Heimat: Auf der Suche nach Arbeit, Freiheit oder Sicherheit, aus wirtschaftlicher Not, aus Liebe oder Neugier, im Dienste des Glaubens, des Handels oder der Wissenschaft. Unterfranken als bedeutende Handels-, Universitäts-, Kultur-, Industrie- und Grenzregion hatte in der Vergangenheit einen hohen Grad an Wanderbewegungen zu verzeichnen - und einen besonders deutlichen Zugewinn an kulturellen Einflüssen und inspirierendem Austausch.

Dominik Pesamosca vom Bezirk Unterfranken und Jannis Seifert vom Museum für Franken werden im Vorfeld der Ausstellung vom 19. bis 29. August jeweils von 10 bis 15 Uhr in unterfränkischen Städten unterwegs sein.

In Aschaffenburg, Kitzingen, Haßfurt, Karlstadt und Bad Neustadt sammelten sie schon Zitate zur Frage "Was braucht ein Ort, damit du dich zu Hause fühlst?" sammeln.

Mit Foto und Antwort ins Museum

Die Antworten der Passanten werden zusammen mit einem Foto dann in der Ausstellung sowie auf den Social-Media-Kanälen des Museums für Franken zu sehen sein. Jeder ist außerdem dazu eingeladen, unter dem Hashtag #woherwohin persönliche Eindrücke im Netz beizutragen. Die Befragung findet in Bad Kissingen am Dienstag, 27. August, auf dem Marktplatz statt.

Infos zur Wanderausstellung gibt es unter www.bezirk-unterfranken.de/ausstellung-woher-wohin.nö