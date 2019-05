Ins Bäulein kehrt wieder Leben ein

Das Bäulein hatte seit 2009 einen subjektiv hohen Rang innerhalb der Wohngemeinschaft von Maria Bildhausen. Damals wurden dort einen Kiosk für die Betreuten des Dominikus-Ringeisen-Werks (DRW) und daneben ein Freizeitraum eingerichtet, in dem man sich abends traf, Filme schaute oder Spiele machte.

Nach dem Brand vor zwei Jahren empfanden die Bewohner vor Ort das sanierungsbedürftige Gebäude deshalb wie eine "klaffende Wunde". Nach langwierigen Sanierungsarbeiten ist das Gebäude nun so gut wie fertig. Am 3. Mai wird es anlässlich der Maifeier der Bewohner von Pater Gottfried Scheerer gesegnet.

Ehrenamtliche packten mit an

Das Haus stammt aus dem 16. Jahrhundert und trägt noch den alten Namen, den ihm die Zisterzienser einst gaben. Erst in den 1980er Jahren wurde es außen renoviert. 2009 packten dann zahlreiche Helfer ehrenamtlich mit an, um das Innere des historischen Gebäudes für die Bewohner herzurichten. So entstand ein Ort der Begegnung innerhalb der Dominikus-Ringeisen-Gemeinschaft. Umso schmerzlicher war es dann, dass durch die Flammen ehrenamtliche Leistung derart ausgelöscht wurde.

Was genau den Brand auslöste, konnte seinerzeit nicht zweifelsfrei geklärt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauerten damals monatelang, blieben aber ohne Ergebnis. Das Gebäude wurde von dem Feuer unterschiedlich stark in Mitleidenschaft gezogen. Während der vordere Teil mitsamt dem Dach ausbrannte, blieb der hintere Teil von den Flammen weitgehend verschont.

Die Aufbauarbeiten, für die damals eine Million Euro angesetzt wurde, haben nun gut zwei Jahre gedauert - nicht zuletzt wegen der aktuellen Hochkonjunktur im Handwerk, sagt Pressesprecher Matthias Guck. Aber es galt bei den unterschiedlichen Maßnahmen auch technische Herausforderungen zu meistern, denn im Bäulein standen einst Trafostation und Notstromversorgung. Zudem führten die Glasfaserkabel für die Telekommunikation von dort aus sternförmig zu den einzelnen Gebäuden. 2017 überlegte man, ob die Trafostation ausgegliedert werden könne. Ein eigenes Gebäude als neues technisches Versorgungszentrum zu bauen, wäre jedoch sehr viel teurer gekommen, hatte die DRW-Leitung seinerzeit errechnet. Die Trafostation wurde wieder im Gebäude eingebaut, so Guck. Bis jedoch das gesamte Versorgungsnetz wieder in Gang kommt, werden noch zwei Wochen vergehen, schätzt er.

Spaß in neuen Räumen

Die neuen Räume seien sehr schön geworden. Es gibt einen großen Veranstaltungs- und Aufenthaltsraum für die Bewohner, mit einem Zugang zum Abteigarten. Daneben befindet sich ein Clubraum mit einer kleinen Bücherei, Internetzugang und einem Hotspot. Am Kiosk gibt's Kaffee andere Kleinigkeiten. Die frühere Kegelbahn, die komplett abgebrannt war, wurde nicht mehr aufgebaut. Dafür will man, integriert in den Abteigarten, einen Laubengang mit überdachter Veranda anlegen, wo sich die Bewohner auf einen Plausch oder zum Grillen treffen können.

Die Maifeier am 3. Mai um 17 Uhr ist nur für geladene Gäste. Das werden jedoch schon ein paar hundert sein, darunter DRW-Verantwortliche, Politiker, Spender und Förderer , sowie zahlreiche der 200 Helfer, die seinerzeit in der Brandnacht vor Ort waren. Mit dabei sind an diesem Nachmittag übrigens auch die Bildhäuser Blechtrommler.ikr