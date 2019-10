Inklusionspreis für Rösterei in Maria Bildhausen

Insgesamt wurden dort am Vormittag Auszeichnungen in fünf Kategorien vergeben.

In der Kategorie "Arbeit" ehrte Bezirkstagspräsident Erwin Dotzel einen Betrieb aus dem Landkreis Bad Kissingen: die Kaffee-Rösterei im Kloster Maria Bildhausen. Dabei handelt es sich um einen neuen Arbeitsbereich in den Dominikus-Ringeisen-Werkstätten. Seit April 2018 gibt es im Klosterladen Maria Bildhausen auch eine Kaffee-Rösterei. Sechs Menschen mit Handicap sortieren und verpacken dort, gemeinsam mit Gruppenleiter Lukas Lippert, den frisch gerösteten Kaffee. Stempeln, kleben, etikettieren - es sind viele kleine Arbeitsschritte, bis der Kaffee verkaufsfertig dann ist. Zudem helfen die Mitarbeiter im Klosterladen mit. Rainer Bühner, Geschäftsführer der Rösterei, nahm den Preis freudestrahlend in Empfang. Sein Kommentar: "Ich bin riesig stolz auf mein Team." ikr