In der Rhön Ski-Wochenende in Sicht

Während am Kreuzberg der Blicklift und der Rothanglift schon am vergangenen Wochenende den Betrieb aufnahmen, reichten die Schneemengen im unteren Bereich des Arnsbergs bislang nicht aus. Das ändert sich gerade, denn die Betreiber nutzten die kalten Temperaturen und warfen die Schneekanonen an, um die dünne Schneedecke am Arnsberg-II-Doppellift mit Kunstschnee aufzubessern. So startete an diesem Lift am Freitag die Wintersaison.

Weitgehend gewalzt und gespurt

Wenn die Schneedecke vereinzelt auch noch etwas dünn ist, sind die Strecken sowohl im Loipenzentrum Rotes Moor als auch am Kreuzberg, in den Schwarzen Bergen und in der Langen Rhön weitgehend gewalzt und gespurt. Auf der Klosterwiese am Kloster Kreuzberg und am Gasthof Roth oder der Thüringer Hütte kann gerodelt werden. Infos gibt es unter Tel.: 09772/212 oder unter www.rhoen.de. Thomas Pfeuffer