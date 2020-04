Als im Januar Nachrichten die Runde machten, der Freistaat habe einen ernsthaften Interessenten für den Bau eines Vier-Sterne-plus-Hotels am Kurgarten, waren viele Kissinger überrascht. Monatelang hatte man zuvor nichts mehr von den Bemühungen um einen Nachfolgebau für das vor zehn Jahren geschlossene und vor fünf Jahren abgerissene Steigenberger Kurhaushotel gehört. Jetzt werden die Informationen über die Pläne des privaten Investors konkreter. Sie sorgen aber nicht bei allen für ungetrübte Freude. Am Ende der Tagesordnung seiner öffentlichen Sitzung soll ein Ferienausschuss des noch amtierenden Stadtrats am Mittwoch baurechtliche Weichen für das Projekt stellen. Geplant ist eine Änderung des Bebauungsplans Sondergebiet Kurgebiet. Ein "vorhabenbezogener Bebauungsplan mit Grünordnungsplan für das Kurparkresort - Hotel und betreutes Wohnen Am Kurgarten" soll laut Tagesordnung für den Bereich aufgestellt werden.

Der erste Teil des Vorhabens, der Bau eines Vier-Sterne-Hotels, stößt sicher auf ungeteilte Zustimmung. Dass Bad Kissingen am Kurgarten statt einer Brachlandschaft wieder einen attraktiven Anziehungspunkt für solvente Gäste braucht, ist Konsens in der Stadt. Für Diskussionen unter den Stadträten könnte aber Teil zwei der angekündigten Pläne sorgen.

Betreutes Wohnen als Nutzungskonzept galt schon bei der Diskussion über Lockerungen bei den Vorgaben für das Kurgebiet nicht gerade als erste Option. Für das Steigenberger-Areal, Bad Kissingens prominentestes Bauerwartungsland, werden das manche Stadträte als schwer zu schluckende Kröte betrachten. Vermutlich hängt die Akzeptanz stark von der Verteilung der Anteile von Hotelnutzung und betreutem Wohnen in exklusiver Lage ab, die der Investor ansteuert.

Außerdem stellt sich die Frage, warum eine so wichtige Weichenstellung wenige Tage vor dem Ende der Amtszeit des bisherigen Stadtrats erfolgen soll. Wo doch der ab Freitag nächster Woche amtierende neue Stadtrat samt neuem Oberbürgermeister alle Folgeentscheidungen verantworten muss. Einer der Gründe könnte sein, dass der Freistaat dem Interessenten zeitlich begrenzte Exklusivität für die Entwicklung des Projekts zugesichert habe, hieß es am Montagabend aus dem Stadtrat. Mehr als eine Vermutung ist das aber nicht. Wie berichtet, hat der Staatsbetrieb der Immobilien Freistaat Bayern bereits zu Jahresbeginn "vielversprechende Gespräche mit einem Investor, der ein Hotelprojekt gemäß den Ausschreibungsbedingungen" des Freistaats umsetzen möchte, bestätigt. Mit diesem Investor soll davor bereits mehrere Monate über das Projekt verhandelt worden sein.

Angebot lag vor

Auch ein Angebot lag laut Immobilien Bayern seinerzeit bereits vor. Thema der Gespräche sei zum damaligen Zeitpunkt vor allem die architektonische Gestaltung des Vier-Sterne-plus-Hotels "mit ergänzender Nutzung" gewesen. Gestalterische Qualitätsansprüche sind vor allem vor dem Hintergrund der Kissinger Weltkulturerbebewerbung ein wichtiger Aspekt. Wenn das Projekt jetzt Kissinger Stadträte beschäftigen soll, ist zudem davon auszugehen, dass der Interessent dem Freistaat die nötigen Nachweise über eine gesicherte Finanzierung vorlegen konnte.

Um welches Unternehmen es sich bei dem Interessenten handelt, war am Montag nicht zu erfahren. Auch die Immobilien Bayern erteilte dazu (noch) keine Informationen. Bis zum Montagabend kamen aus dem Staatsbetrieb keine Antworten auf entsprechende Fragen dieser Redaktion. Dem Vernehmen nach soll der Investor aber für Projekte im Bereich des betreuten Wohnens und ähnlicher Wohnformen mehr Referenzen vorweisen können als für die Hotelbranche.Siegfried Farkas