Große Pläne für früheres Kissinger Kinderkurheim

Das ehemalige Kinderkurheim St. Josef hat in den vergangenen Jahren die typische Leidensgeschichte leerstehender Immobilien durchgemacht, die unbeobachtet etwas abseits stehen. Blinde Zerstörungswut hat das Areal am Stationsberg binnen weniger Jahre schwer in Mitleidenschaft gezogen. Jetzt gibt es aber Anzeichen, dass sich daran etwas ändern könnte. Der Bauausschuss des Stadtrats hat am Mittwoch einstimmig eine Bauvoranfrage für das Objekt abgesegnet.

Ein Hotel oder ein Wohnhaus mit rund 50 Wohneinheiten will ein unbekannter Investor dort nach einem Teilabriss schaffen. Wie Stadtplanerin Christine Schwind dem Ausschuss erläuterte, sollte das Hotel rund 110 Zimmer und ein kleines Restaurant haben. Bei der Alternative dazu, dem Wohnhaus, ist nach Schwinds Angaben an 50 Zweizimmer- und Einzimmerwohnungen gedacht.

Baurechtlich seien beide Varianten möglich. Wohnnutzung ginge nach Schwinds Angaben ohnehin, "ein Beherbergungsbetrieb ist ausnahmsweise zulässig". Entscheidende Voraussetzung sei aber, dass "eine ausreichende Erschließung gesichert ist", ergänzte die Stadtplanerin.

So wie die schmale Erschließungsstraße jetzt ist, reichte sie vielleicht für den früheren Betrieb eines Kinderkurheims aus. Die drei Meter Breite ohne Wendemöglichkeit genügten aber nicht für beide Varianten der Zukunftspläne. Dazu müsse die über 100 Meter lange Straße verbreitert werden oder wenigstens Ausweichstellen für den Begegnungsverkehr erhalten, erklärte Schwind. Die denkmalgeschützten Stationen des Kreuzwegs, der dort entlang führt, müssen gesichert werden. Der Denkmalschutz habe schon zugestimmt, sie bei Bedarf zu versetzen.

Was den zu erwartenden Erschließungsverkehr angeht, fordert die städtische Bauverwaltung, dass der Investor im Rahmen des Bauantrags ein Lärmgutachten erstellen lässt. Für den Bau einer ausreichenden Straße "müssen voraussichtlich Bäume entfernt werden", erklärte die Verwaltung. Das würde die Stadt aber hinnehmen. Denn der Eingriff stehe "im Verhältnis zum stadtplanerischen Gewinn der Wiedernutzbarmachung des Gebäudes". Erforderlich sei aber in jedem Fall eine Prüfung, inwieweit das Projekt geschützte Arten beeinträchtigen würde.

Der geplante Neubau übernimmt nach Angaben der Stadtplanerin "in Grundriss und Höhen weitgehend die Maße des Bestandes". Grundmauern und Fundamente sollen in Bezug auf den mehrgeschossigen Teil des Gebäudes genutzt werden, berichtete die Stadtplanerin. Ausgenommen seien untergeordnete Bauteile im rückwärtigen Bereich. Das Ortsbild verändere sich nur insoweit, als "gegenüber den heute vorhandenen Walmdächern ein Flachdach mit Staffelgeschoss" vorgesehen sei.

Entstehen sollen demnach drei Geschosse und besagtes Staffelgeschoss obendrauf. Das Gebäude komme damit nicht höher als jetzt der First des höheren Bauteils ist. Der Gebäudesockel solle auf der Westseite für eine Tiefgarage erweitert werden.

Der aktuelle Interessent ist nicht der erste. Wer der Investor ist, machte die Stadt nicht öffentlich. Möglicherweise hat er das Areal auch noch gar nicht gekauft. Denn im Bauausschuss ging es nur um eine Bauvoranfrage. Zu diesem Mittel greifen potenzielle Investoren öfter, wenn sie vor einem Kauf einschätzen wollen, ob sie ihre Pläne überhaupt umsetzen können.

Wenn der Investor sich beim Bauantrag später innerhalb des Rahmens der genehmigten Bauvoranfrage bewegt, hat er einen Anspruch auf Genehmigung. Mehrere Räte forderten aber, das Vorhaben müsse beim Bauantrag noch einmal zur Kenntnis in den Ausschuss kommen. OB Kay Blankenburg sicherte das zu.Siegfried Farkas