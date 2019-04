Grabengasse wirbt vor der Wahl für Europa

Noch ist die offizielle Taufe der Europagasse in Bad Kissingen nicht vollzogen. Aber ins Auge sticht die vor-übergehende Umbenennung der Grabengasse jetzt bereits. Mit einem Dach aus 52 Regenschirmen machen Emmanuel Papadopoulos und Gerd Hausmann gut Wetter für die bevorstehende Europawahl. "Egal, was du wählst, die Hauptsache, du wählst Europa", lautet der überparteiliche Appell an alle Wähler, die Stimme nicht europafeindlichen Kräften zu geben. Ziel ist es, die Vorzüge Europas stärker ins Bewusstsein zu rücken. "Viele reden es zu schlecht", findet der griechische Wirt, der zusammen mit dem Datenschützer im Ruhestand Geschäftsleute der Grabengasse und die Main-Post als Sponsor für die Aktion mobilisierte. Bunte Aktionen ist man aus der Grabengasse ja schon gewöhnt, aber so politisch kam sie noch nie daher. Dabei scheuten die Initiatoren keinen Aufwand, um die Schirme mit Bohrer, Schäkel und Panzerband sturmfest in rund 4,50 Metern zu verankern. Angefragt zur Unterstützung ist auch die Bayerische Staatskanzlei. Gut stehen offenbar die Chancen, dass von dort Anfang Mai ein prominenter Schirmherr zur Taufe vorbeischaut. Bestand haben soll das Projekt bis nach der Europa-Wahl oder bis zum Rakoczy-Fest. Danach gehen die Schirme mit je sieben gelben Sternen an die Sponsoren. Weitere Unterstützer sind willkommen. dübi